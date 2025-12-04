2026 közepén indulhat a termelés a Winkelmann rimaszombati üzemében

A német Winkelmann vállalat 2026 közepére tervezi a termelés beindítását a rimaszombati ipari parkban épülő új gyárában – jelentette be Denisa Saková (Hlas–SD) gazdasági miniszter mai sajtótájékoztatóján.

A beruházó eredetileg már az idén nyáron el akarta indítani a gyártást, ám a kivitelező csúszása miatt erre nem kerülhetett sor.

„Késedelem történt a gyártócsarnok építésénél. Emiatt el kellett halasztani a tervezett üzembe helyezést, és ehhez igazították a munkavállalók toborzását is” – mondta Saková, hozzátéve, a múlt héten személyesen egyeztetett a vállalat vezetésével, a következő találkozót pedig még karácsony előtt megtartják.

A Winkelmann az első befektető, amely megtelepedett az új állami ipari parkban Rimaszombatban. A cég melegvíztárolók gyártását tervezi Közép-Szlovákia déli részén, a projekt értéke meghaladja a 110 millió eurót.

A vállalat mintegy 450 munkahelyet hozna létre egy olyan régióban, ahol a munkanélküliségi ráta hosszú ideje a legmagasabbak közé tartozik Szlovákiában.

