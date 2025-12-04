Advent a királyi városban, Esztergomban

A Felvidék legdélibb részéhez legközelebb eső város a Duna jobb partján lévő első királyi város, Esztergom a kimagasló bazilikájával. Az e tájon élő felvidékiek a Mária Valéria híd felépítése óta magukénak is vallják, érzik e történelmi várost.

Esztergom téli arca is gyönyörű! Éljünk át együtt meghitt, ünnepi pillanatokat az adventi időszakban Magyarország első városában! – olvasható a város honlapján.

Az esztergomi adventi vásár november 28-án nyitotta meg kapuit, és négy hétvégén át várja a látogatókat kézműves termékekkel, széles kulináris választékkal, szabadtéri koncertekkel, gyermekprogramokkal és jégpályával a Széchenyi téren. Minden adott tehát ahhoz, hogy együtt hangolódjunk a karácsonyra. Esztergomban az advent december 21-ig tart a Széchenyi téren, a rendezvénysorozat az ünnepi időszakban meghitt hangulatot teremt a látványos karácsonyi fényekkel és a belvárosban sétálva élvezhető programokkal.

Az idei évben a megszokott látványos kültéri installációk, és a teljes belvárost körbeölelő fényfüzérek mellett újdonsággal is készülnek: adventi zenefákkal fogadnak, amelyekből – a 80-as évektől napjainkig – a legnépszerűbb karácsonyi dalokat hallgathatják meg a sétálók. Így a mai friss, ismertebb dallamok mellett, a régi idők karácsonyi dalaival a legszebb gyermekkori emlékeket is felidézhetjük.

Az esztergomi adventi vásár, ahol a korábbi évek megszokott helyszínéhez, a Széchenyi térhez a Simor János sétálóutca is csatlakozik, így valódi adventi városi körséta fogadja majd a történelmi belvárosban az érkezőket.

A Széchenyi téren közel félezer négyzetméteres műjégpályával és kölcsönzővel várnak minden nap, és a jeges sportokat kedvelők számára külön eseménnyel is készülnek, hiszen jéghoki, curling-bemutatónap és jégtáncshow is színesíti a programkínálatot. A fiatalabb korosztályra is gondolva minden péntek este DJ-vel fűszerezett zenei jégpartyt szerveznek, de emellett számos adventi programmal várják az érkezőket, egészen december 21-ig.

A vásár időpontja

hétvége: november 28-29- 30. hétvége: december 5-6-7. hétvége: december 12-13-14. hétvége: december 19-20-21.

pénteken: 16:00 – 22:00

szombaton: 12:00 – 22:00

vasárnap: 12:00 – 20:00

A programok az adventi történelmi séta és a jégpálya kivételével ingyenesen látogathatók!

DE/Felvidék.ma/Esztergom városa/ VISIT Esztergom