A Pátria rádió katolikus vallási műsorának előzetese

„Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” – hangzik Keresztelő János felszólítása a XXI. század emberéhez is. Ehhez fűzi gondolatait, teszi fel a kérdést Albán József atya, a dunaszerdahelyi (sikabonyi) Mindenszentek-templom jelenlegi templomigazgatója.

Pozsonyban járt dr. Somorjai Ádám pannonhalmi bencés szerzetes, aki 26 évet töltött a Vatikánban a Szentszéki Államtitkárságon. A Pozsonyi Casinoban tartott előadásából ollózunk egyebek mellett arról is, hogyan tanított három pápát is magyarul olvasni, köztük a lengyel II. János Pált.

Dr. Tomka Ferenc Találkozás a kereszténységgel. A könyv rádiós feldolgozása ismétlésének témája: Mindig újrakezdhetünk

Adásidő : 2025. 12. 07. vasárnap 7 óra 5 perckor

Ismétlés : 2025. 12. 08. hétfőn 13 óra 5 perckor

 

