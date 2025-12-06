Ukrán főparancsnok: elfogadhatatlan lenne területek feladása a béke fejében

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint elfogadhatatlan lenne, ha Ukrajnának területeket kellene feladnia a béke fejében.

Olekszandr Szirszkij tábornok a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott, péntek este műsorra tűzött interjúban úgy fogalmazott:

még saját magának sem engedi meg, hogy egyáltalán fontolóra vegye ezt a lehetőséget.

„Egyszer minden háború véget ér, és utána igazságos békének kell következnie. Az én felfogásom szerint az igazságos béke az, amelynek nincsenek előfeltételei és nem jár területek feladásával” – mondta az ukrán katonai vezető.

Arra a kérdésre, hogy az ukrán fegyveres erők készen állnak-e a harc folytatására és megvan-e az ehhez szükséges állományuk, Szirszkij kijelentette: Ukrajnának megvannak az erőforrásai a katonai műveletek folytatásához, „az ellenség ugyanakkor a béketárgyalásokat csak álcának használja, miközben nem szünetelteti, még csak nem is lassítja saját műveleteit”, és a tárgyalások örve alatt minél több terület elfoglalására törekszik.

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna az amerikai katonai segítségnyújtás megszűnése esetén is meg tudná-e védeni magát, a főparancsnok úgy fogalmazott: Ukrajna nagyon hálás az Egyesült Államoknak a háború kezdete óta nyújtott támogatásért, és reméli, hogy az amerikai segítség folytatódik.

Szirszkij szerint ugyanakkor

Kijev reméli azt is, hogy „ha szükségessé válik”, az európai szövetségesek is hajlandók lesznek minden szükséges eszközzel ellátni az ukrán fegyveres erőket.

Ukrajna ugyanis jelenleg nemcsak saját magát, hanem egész Európát is védelmezi, és ez minden európai számára döntő fontosságú, hiszen „ha mi már nem leszünk itt, akkor mások kényszerülnének arra, hogy Európáért harcoljanak” – fogalmazott az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.

MTI/Felvidék.ma