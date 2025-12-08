Mikulások futották be Királyhelmecet – öröm, sport és közösség egy napon!

Királyhelmec igazi ünnepi forgataggá változott december 7-én, amikor a „Királyhelmeci Kocogók” megrendezték a IX. Mikulás Futást. A Millennium tér már jóval a rajt előtt megtelt lelkes résztvevőkkel és szurkolókkal, hiszen összesen 350 regisztrált futó érkezett, hogy részese legyen az év egyik legkedvesebb helyi sporteseményének.

A hangulatot tovább emelték a Motoros Mikulások – a Motorkári pre deti a mládež csapata –, akik kivilágított autóval és motorokkal, ünnepi jelmezben vonultak fel. A látványos jelenetet három lovas Mikulás érkezése tette még különlegesebbé, nagy örömet szerezve a gyerekeknek és családoknak.

A tömegben felbukkant a Grincs is, aki vidám csínytevéseivel és fotózkodásaival hamar a gyerekek kedvencévé vált.

A futás előtt közös bemelegítés zajlott, amelyet Csótó Rita vezetett, míg a zenei hangulatért és a hangosításért Zselinszky József felelt.

A nevezésért minden résztvevő érmet kapott, kortól függetlenül, a gyerekeket pedig még egy ajándékcsomaggal is megörvendeztették. A szervezők ezen felül forralt borral, meleg teával, valamint süteménnyel, pogácsával és frissítőkkel kedveskedtek mindenkinek.

A beltéren elhelyezett selfie box egész délután nagy népszerűségnek örvendett: a résztvevők vidám fotókat készíthettek, amelyeket rögtön haza is vihettek. A karácsonyfa mellett pedig maga a Mikulás várta a gyerekeket, akik boldogan sorakoztak egy közös fényképért és pár kedves szóért.

A futás ismét bizonyította, hogy a sport és az ünnepi közösségi élmény tökéletesen megfér egymás mellett, és újra összehozta Királyhelmec lakóit egy felejthetetlen, meghitt decemberi délutánra.

A szervezők hálásan megköszönték minden résztvevő támogatását, és már készülnek arra, hogy jövőre is legalább ilyen varázslatos eseményt hozzanak létre.

Takács István/Felvidék.ma