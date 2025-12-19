Fico nem akarja, hogy Szlovákia a hadikölcsönhöz köthető legyen

Szlovákia első alkalommal utasította el az Európai Tanács Ukrajnával kapcsolatos döntésének támogatását. Ennek oka, hogy senki ne köthesse össze az Európai Unió által Kijevnek nyújtott „hadikölcsönnel”. Tartottam a szavam, jelentette ki pénteken Brüsszelben Robert Fico (Smer-SD) kormányfő az uniós csúcs után – tájékoztatott a TASR kiküldött tudósítója.

25 uniós tagállam vezetője arról is közös nyilatkozatot fogadott el, hogy folytatni kell a jogi és technikai előkészítését annak, hogy az unió területén befagyasztott orosz vagyoneszközökből lehessen újjáépítési kölcsönt nyújtani Ukrajnának. Ehhez nem csatlakozott Szlovákia, sem Magyarország. Fico hangsúlyozta, Szlovákia sosem fogja ezt támogatni.

„Ukrajnának nem fegyverek kellenek, hanem elsősorban pénz az újjáépítéshez” – jelentette ki Fico.

Ezután több kétoldalú projektet említett, például az ukrán gyerekek szlovákiai iskoláját.

Fico szerint nincs egyetértés a tagállamok között a befagyasztott orosz vagyonról. „Az óriási kockázatok miatt” – mondta, hozzátéve, teljes mértékben megérti Belgium aggályait, ahol a befagyasztott vagyoneszközök nagy része található. Azt is kijelentette, a csúcstalálkozón megint nem esett szó az ukrajnai békéről.

Az uniós vezetők pénteken éjszaka megállapodtak, hogy az EU 90 milliárd eurós hitelt nyújt Ukrajnának a 2026-os és 2027-es évre. Szlovákia, Csehország és Magyarország kimarad ebből, és nem vállalják a közös garanciát. Fico hozzátette, nem lehet megakadályozni, hogy más tagállamok ilyen döntést hozzanak.

Szerinte a kölcsön nem erősíti Ukrajna pozícióit a béketárgyaláson. „Ez egy halálos tévedés” – jelentette ki.

Téma volt a csúcson az EU 2028-2034-es költségvetése, a versenyképesség, az európai biztonság, a migráció és a bővítés. Fico elmondása szerint ismertette Szlovákia álláspontját a mezőgazdasági termelők védelméről és a kohéziós politikáról, a régiók közti különbségek csökkentéséről. „Hatalmas kompromisszumokra lesz szükség a költségvetésnél” – tette hozzá.

Fico szerint eredménytelen volt a nyugat-balkáni országokról szóló uniós egyeztetés, és a megbeszélés fő részéről több uniós vezető hiányzott. „Ez nem növeli a csatlakozással kapcsolatos bizalmat… Sok általános szöveg, konkrét ígéretek nélkül” – összegezte.

Sajnálja, hogy a találkozóra nem utazott el Alekszandar Vucsics szerb elnök, mivel úgy véli, az EU kettős mércét alkalmaz a csatlakozási tárgyalásokon. „Szerbia büszke és szuverén ország, és abban a csoportban van, amelynek csatlakozását lassítják” – jelentette ki. Albánia és Montenegró felkészültségét nagyon jónak tartja. „Szlovákia támogatja a nyugat-balkáni bővítést” – szögezte le Fico.

TASR/Felvidék.ma