„Az igazi szeretet rábízza magát másokra”

Budapest, 2025. december 25. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi éjféli szentmisét celebrál a Szent István-bazilikában 2025. december 25-én. MTI/Kovács Attila

Az emberré lett Isten kiszolgáltatja magát nekünk, ahogy minden igazi szeretet szükségszerűen rábízza magát mások jóindulatára és segítségére – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsony éjszaka Budapesten.

A bíboros a zsúfolásig megtelt Szent István-bazilikában arról beszélt: Jézus az irántunk érzett szeretetből, szándékosan adja át magát a teremtett világnak, hogy szüksége legyen az állatok és az emberek testének melegére, hogy szüksége legyen az ételre és talán a pásztorok ajándékaira is.

Jézust ez a sebezhetőség végigkíséri egész földi élete során. Szenved attól, hogy nem értik meg, nem fogadják el, és végül keresztre feszítik. De ennyire, teljesen adja át magát – mondta.

A bíboros hangsúlyozta azt is:

a karácsonyi titok egyik üzenete, hogy a valódi szeretet és a kényelmet és jó közérzetét mindennél többre becsülő önzés ellentmond egymásnak.

Kitért arra: Szent János azt írja, hogy a szeretet nem fér össze a félelemmel, ezért csak Isten, akiben nincs és nem lehet semmi félelem, tud helyesen és teljesen szeretni. Ő teljesen át meri adni magát, és nekünk is át akarja adni ezt a szeretetet. Hozzátette: ebben a szeretetben részesül minden család, különösen a szülők, hiszen a gyermekről való gondoskodás egy egész életen át tartó, önátadó szeretet és egyfajta kiszolgáltatottság is.

Budapest, 2025. december 25. Karácsonyi éjféli szentmise a Szent István-bazilikában 2025. december 25-én. MTI/Kovács Attila


Erdő Péter ennek az áldozatkész szeretetnek a megtapasztalását kérte Istentől az idei karácsonyon. „Adja meg mindnyájunknak, hogy tudjunk hálásak lenni a szüleinknek, nagyszüleinknek, pedagógusainknak, minden jótevőnknek, egyházunknak és egész közösségünknek” – fogalmazott, hozzátéve, kérjük Isten segítségét, hogy „követni tudjuk példájukat, és tovább tudjuk adni ezt az ajándékozó szeretetet”.

MTI/Felvidék.ma

