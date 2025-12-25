Home Képriport Besztercebánya karácsonyi fényei
Képriport

Besztercebánya karácsonyi fényei

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Szlovákia középpontjának is tartott Besztercebányát az év bármely szakában érdemes felkeresni. A bányászváros történelmi központja, az egykori piactér számos látnivalót kínál.

A karácsonyi időszakban talán még szebb a történelmi belváros. A több száz éves paloták impozáns homlokzatát ilyenkor decens fények világítják meg. A tér dekorációja nem hivalkodó, alkalmazkodik annak történelmi hangulatához.

A fotográfiák által tegyünk egy nagy sétát a bányaváros történelmi központjában.

A szerző felvételei december első felében készültek.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

