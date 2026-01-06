Babiš szerint Oroszország állt a vrbeticei robbantások mögött

Oroszország felelőssége megállapítható a morvaországi Vrbeticében 2014-ben történt lőszerraktár-robbanások ügyében – jelentette ki Andrej Babiš hétfőn Prágában, a cseh kormány ülése után. A robbantások két cseh állampolgár halálát okozták, és jelentős anyagi kárral jártak.

A kormányfő közlése szerint a legfőbb ügyészség, az országos rendőr-főkapitányság és az elhárítás által a kabinet elé terjesztett jelentések egyértelműen Oroszország szerepét támasztják alá. Ezekre az információkra hivatkozva döntött a cseh kormány 2021-ben orosz diplomaták kiutasításáról.

Babiš hangsúlyozta: a kabinet nem kíván reagálni a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) alelnöke, Radim Fiala azon kijelentéseire, amelyek szerint nincs bizonyíték az orosz érintettségre. „A kormány akkor reagált, amikor kellett. Nem látom értelmét annak, hogy újra és újra megnyissuk ezt a vitát” – fogalmazott.

A robbantások után hét évvel, 2021 tavaszán a cseh kormány bejelentette, a biztonsági szolgálatok megalapozott információkkal rendelkeznek arról, hogy

az akcióban az orosz katonai hírszerzés, a GRU ügynökei vettek részt.

A hatóságok szerint a cél az volt, hogy megakadályozzák fegyverek és lőszerek továbbítását olyan térségekbe, ahol orosz katonák tevékenykednek.

A szervezett bűnözés elleni rendőrségi központ, az NCOZ, 2024-ben közölte:

a cseh hatóságok bizonyítottnak tekintik a GRU-tagok felelősségét, a vádemeléshez szükséges együttműködés hiánya miatt azonban az eljárást lezárták. Moszkva elutasította a nyomozásban való részvételt.

A cseh rendőrség brit, ukrán és amerikai szolgálatokkal együttműködve arra a következtetésre jutott, hogy ugyanaz a két orosz állampolgár érintett az ügyben, akiket a brit Salisburyben Szergej Szkripal és lánya elleni merénylet elkövetésével is összefüggésbe hoztak.

A vrbeticei robbanások 2014 októberében és decemberében történtek, abban az évben, amikor Oroszország annektálta a Krím félszigetet. A helyszín megtisztítása és a fel nem robbant lőszerek hatástalanítása éveket vett igénybe. A vádakat a Kreml visszautasította, a diplomáciai feszültség következményeként pedig mindkét fél kölcsönösen diplomatákat utasított ki, Oroszország pedig „barátságtalan országként” sorolta be Csehországot.

Babiš korábban úgy fogalmazott, hogy a támadás nem minősíthető állami terrorizmusnak, mivel nem Csehország, hanem egy bolgár fegyverkereskedő áruja ellen irányult. Ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte, hogy orosz titkosszolgálati ügynökök cseh területen hajtottak végre ilyen akciót.

MTI/Felvidék.ma