Stabil a lavinahelyzet, mérsékelt a veszély a hegyvidékeken

Január eleje óta stabil a lavinahelyzet a szlovákiai hegyvidékeken – közölte a szlovák hegyimentő szolgálat (HZS) Lavinamegelőzési Központja (SLP). Kedden a hegyvidékek felett mérsékelt, azaz a nemzetközi ötfokú skála szerinti második fokozatú lavinaveszély van érvényben.

A tájékoztatás szerint a lavinaveszély elsősorban helyi jellegű, és azokra a területekre koncentrálódik, ahol a szél nagyobb mennyiségű friss havat halmozott fel. Ezek a hófelhalmozódások főként vályúkban, mélyedésekben és sziklafalak alatt fordulnak elő, instabil hótáblák és hópárnák formájában.

A központ, az SLP felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen meredek lejtőkön – ahol a friss hó alatt régi, átfagyott hóréteg is található – különösen többletterhelés hatására indulhat meg lavina. Ugyanakkor hangsúlyozták: nagyobb, spontán lavinák kialakulása nem valószínű.

A Magas-, az Alacsony- és a Nyugati-Tátrában lavinaveszélyt jelenthet az új hó és a régi, kemény kéreg alatt található, szemcsés szerkezetű hóréteg. Az összesített hómennyiség továbbra is az átlag alatt marad, vastagsága 25 és 75 centiméter között mozog. A Nagy- és a Kis-Fátrában szintén változatos a hótakaró, ahol a hó vastagsága jellemzően 20–50 centiméter.

