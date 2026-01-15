Home Itt és Most Eljárást indított az ügyész a vedrődi outlet épületeinek megvásárlása kapcsán
Eljárást indított az ügyész a vedrődi outlet épületeinek megvásárlása kapcsán

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Maroš Žilinka (Fotó: TASR)

Idegen vagyon hűtlen kezelése miatt büntetőeljárást indított a Legfőbb Ügyészség különösen súlyos bűncselekményekkel foglalkozó osztályának ügyésze a vedrődi (Voderady) outlet megvásárlása kapcsán – jelentette be a közösségi médiában Maroš Žilinka legfőbb ügyész.

Hozzátette, hogy a büntetőeljárás szerdán (január 14.) kezdődött. Az állam tavaly vásárolta meg közel 17 millió euróért a vedrődi outlet használaton kívüli épületeit, hogy ott létrehozza a Nemzeti Innovációs és Technológiai Központot. Az ellenzék kifogásolta a vételár nagyságát és képviselői vizsgálatot kezdeményezett.

TASR/Felvidék.ma

