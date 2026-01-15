Áprilistól változhat az ambuláns ellátórendszer értékelése Szlovákiában

A szlovák egészségügyi minisztérium január 29-ig várja az észrevételeket ahhoz a rendeletmódosításhoz, amely az ambuláns egészségügyi ellátók úgynevezett nyilvános optimális hálózatának értékelési módszertanát alakítaná át. A tárca előrejelzése szerint az új szabályok április 1-jétől léphetnének hatályba.

A javaslatot előterjesztő egészségügyi minisztérium szerint a módosítás célja az értékelési folyamat pontosítása és az eredmények minőségének javítása.

A 2025-ös felmérés ugyanis arra jutott, hogy az optimális kapacitás kiszámítása alulbecsült, mivel a számítások alapjául szolgáló adatok torzultak. Ennek oka elsősorban az, hogy egyes szakterületeken kevés a járóbeteg-rendelés, ami az orvoshiánnyal függ össze.

A tervezet több szakterületet is érint. A gyermekpszichiátria, valamint a gyermek-endokrinológia és diabetológia esetében a jövőben nem járási, hanem megyei szinten határoznák meg a rendelők szükséges számát. A minisztérium indoklása szerint a járási szintű értékelés egyes régiókban olyan eredményekhez vezetett, amelyek szerint az optimális kapacitás csupán egy „töredékambulanciát” indokolna. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy egyes rendelőknek hetente mindössze néhány órában kellene ellátást nyújtaniuk.

Változás jöhet a gyermek- és ifjúsági orvosi ellátás kapacitásszámításában is. Az új módszertan nem az ápolók létszámát, hanem az általuk ledolgozott munkaidőösszeget venné figyelembe. Emellett bővülne az az adatkör is, amelyet az ellátórendszer értékeléséhez be kell szolgáltatni.

Az észrevételezési határidő január 29., s a minisztérium számításai szerint a módosítások április elejétől léphetnének életbe.

