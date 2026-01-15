Home Magazin Robot segíti a térdműtéteket a nagymihályi kórházban
Robot segíti a térdműtéteket a nagymihályi kórházban

Kép forrása: pentahospitals.sk

Robotasszisztált térdízületi műtéteket végeznek a nagymihályi kórházban, amely elsőként vezeti be ezt a technológiát Kelet-Szlovákiában az ortopédiai ellátásban. A beavatkozások során a korszerű ROSA rendszert alkalmazzák, amely nagyobb pontosságot és gyorsabb felépülést tesz lehetővé.

Amint arról a Penta Hospitals SK szóvivője, Jana Fedáková a TASR hírügynökséget tájékoztatta, a robottechnológiát első körben a teljes térdízületi protézisek beültetésénél alkalmazzák. A kórház tervei szerint a jövőben a csípőízületi műtétekre, valamint az úgynevezett unikondiláris térdprotézisekre is kiterjesztik a rendszer használatát.

A kórház igazgatója, Marián Haviernik hangsúlyozta: a robotasszisztált műtétek bevezetése jelentősen javítja a modern ortopédiai ellátás elérhetőségét Kelet-Szlovákiában, és tovább erősíti a nagymihályi intézmény szerepét regionális ortopédiai központként. Egyúttal megjegyezte, hogy

a kórház a harmadik egészségügyi intézmény Szlovákiában, ahol ezt a technológiát alkalmazzák.

A robot a műtét során az úgynevezett intraoperatív adatok alapján segíti a sebészt az implantátum optimális elhelyezésének megtervezésében, figyelembe véve a páciens egyedi anatómiai adottságait.

A csontmetszéseket továbbra is az operáló orvos végzi, miközben a robotkar stabilitást és folyamatos ellenőrzést biztosít.

A technológia minden térdprotéziscserénél bevethető, elsősorban azonban az összetettebb eseteknél és az aktív, magas mozgásigényű pácienseknél jelent különösen nagy előnyt. Martin Žofčák, az ortopédiai osztály vezető főorvosa szerint a rendszer valós idejű adatokat szolgáltat, lehetővé teszi a csontreszekciók precíz megtervezését és a szalagrendszer objektív kiegyensúlyozását. Ennek eredménye pontosabb műtét, gyorsabb felépülés, valamint a betegek mielőbbi visszatérése az aktív életbe.

A ROSA technológiát eredetileg Franciaországban fejlesztették ki, ortopédiai célú alkalmazását pedig 2019-ben vezették be először az Egyesült Arab Emírségekben. Ma már több mint 30 országban használják, Európában pedig több mint 300 egészségügyi intézményben.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk

