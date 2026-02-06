Peter Pellegrini részt vesz a téli olimpiai játékok megnyitóján

Pénteken elutazott a milánói téli olimpiai játékok megnyitójára Peter Pellegrini államfő. A San Siro stadionban több ezer sportolóval és a meghívott vendégekkel megtekinti a Harmónia című nyitóünnepséget, amely a sport, a kultúra és az olimpiai mozgalom értékeinek egyesülését szimbolizálja – közölte a TASR hírügynökséggel az elnöki hivatal.

Előtte az államfő Petr Pavel cseh államfővel részt vesz a Cseh Ház megnyitóján.

„Ezzel a szimbolikus gesztussal emeljük ki a két ország jó kapcsolatait, ami a sportdiplomáciára is érvényes”

– tette hozzá az elnöki iroda.

Pellegrini az olasz államfő, Sergio Mattarella által adott ünnepi fogadáson is részt vesz. Programja szombaton (február 7.) a Szlovák Ház – Casa Slovacca megnyitásával folytatódik, az eseményen szintén részt vesz a cseh államfő.

„Milánó központjában, a Galleria Meravigliben található a Szlovák Ház, az a hely, amelyet szimbolikusan megtöltünk a szlovák olimpiai küldöttség mottójával” – folytatta az elnöki iroda.

Emellett Pellegrini Milánóban kétoldalú megbeszélést folytat Sulyok Tamás magyar államfővel

és megtekinti a szlovák jégkorong-válogatott edzését.

TASR/Felvidék.ma