Home Egyéb Peter Pellegrini részt vesz a téli olimpiai játékok megnyitóján
Egyéb

Peter Pellegrini részt vesz a téli olimpiai játékok megnyitóján

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Pénteken elutazott a milánói téli olimpiai játékok megnyitójára Peter Pellegrini államfő. A San Siro stadionban több ezer sportolóval és a meghívott vendégekkel megtekinti a Harmónia című nyitóünnepséget, amely a sport, a kultúra és az olimpiai mozgalom értékeinek egyesülését szimbolizálja – közölte a TASR hírügynökséggel az elnöki hivatal.

Előtte az államfő Petr Pavel cseh államfővel részt vesz a Cseh Ház megnyitóján.

„Ezzel a szimbolikus gesztussal emeljük ki a két ország jó kapcsolatait, ami a sportdiplomáciára is érvényes”

– tette hozzá az elnöki iroda.

Pellegrini az olasz államfő, Sergio Mattarella által adott ünnepi fogadáson is részt vesz. Programja szombaton (február 7.) a Szlovák Ház – Casa Slovacca megnyitásával folytatódik, az eseményen szintén részt vesz a cseh államfő.

„Milánó központjában, a Galleria Meravigliben található a Szlovák Ház, az a hely, amelyet szimbolikusan megtöltünk a szlovák olimpiai küldöttség mottójával” – folytatta az elnöki iroda.

Emellett Pellegrini Milánóban kétoldalú megbeszélést folytat Sulyok Tamás magyar államfővel

és megtekinti a szlovák jégkorong-válogatott edzését.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Ezüstérmes a magyar női válogatott: ötméteresekkel maradtunk alul...

Döntős a magyar válogatott – ötméteresekkel legyőztük Görögországot...

A magyarok a világbajnok görögökkel a döntőbe jutásért...

Két magyar az első ötvenben a férfi teniszezők...

Izrael legyőzésével elődöntős a magyar női vízilabda-válogatott az...

A NOB elnöke a téli olimpiai játékok szervezőit...

Szoros csata a hollandok ellen – egygólos vereség,...

Fölényes győzelemmel, csoportelsőként jutott középdöntőbe a magyar női...

Vereséggel, ám emelt fővel búcsúzott a magyar kézilabda-válogatott

Az olasz nemzetbiztonság hatezer embere felügyeli Milánót a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma