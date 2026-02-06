Rendkívüli parlamenti ülést javasolt az SaS, a legfőbb ügyész részvételével

Rendkívüli parlamenti ülést indítványozott az SaS a szlovákiai korrupciós helyzetről és a szervezett bűnözés elleni harcról – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Mária Kolíková, a párt alelnöke.

Az SaS követeli, hogy a rendkívüli ülésen Maroš Žilinka legfőbb ügyész tegyen jelentést a korrupciós helyzetről. Matúš Šutaj Eštok belügyminisztertől és Boris Susko igazságügyi minisztertől pedig határozott lépéseket várnak, hogy az igazságszolgáltatás és a rendőrség a lakosság megvédését szolgálja.

„Rendkívüli parlamenti ülést indítványozunk, hogy közösen megvitathassuk a korrupciós ügyekben folytatott büntetőeljárásokat, és egyáltalán a szervezet bűnözés, a maffia elleni büntetőeljárásokat. Javasoljuk, hogy az ülésen a legfőbb ügyész tartson beszámolót”

– mondta Kolíková.

Az SaS már összegyűjtötte a szükséges képviselői támogató aláírásokat az ülés összehívásához, csütörtökön leadta azokat, az ülést onnantól számítva hét napon elül össze kell hívni. Azután döntött így az ellenzék, hogy a parlament ismét elhalasztotta a legfőbb ügyész 2024-es éves jelentésének megvitatását.

A jelentést pénteken kellett volna megvitatni, a kormánypárti képviselők javaslatára azonban ezt a programpontot a következő ülésszakra halasztották.

Kolíková felidézte, mit mondott a héten tartott sajtótájékoztatóján Žilinka a korrupciós ügyekben indított büntetőeljárásokról. „A legfőbb ügyész, a bűnözés elleni harc legfőbb állami tisztségviselője mondta ezeket, és a szavait mindenkinek komolyan kell venni” – tette hozzá Kolíková.

Žilinka a sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy csökkent a korrupciós ügyekben indított büntetőeljárások száma, és 2025-ben egyetlen olyan esetet sem lepleztek le, ami magasabb vezetői körökhöz kapcsolódott volna. Bírálta a korábbi Btk.-módosítást és a rendőrség átszervezését is.

TASR/Felvidék.ma