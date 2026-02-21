Home Magazin Aki gyógyszert szed, annak kerülnie kell az alkoholfogyasztást
Aki gyógyszert szed, annak kerülnie kell az alkoholfogyasztást

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (pixabay.com)

Aki gyógyszert szed, annak kerülnie kell az alkoholfogyasztást. Az alkohol és a gyógyszerek együtt számos kockázatot jelentenek – hívta fel a figyelmet az Állami Gyógyszerellenőrzési Ügynökség (ŠÚKL).

Ha gyógyszerre alkoholt iszunk, az növelheti a mellékhatások kockázatát, csökkentheti, vagy éppen veszélyesen felerősítheti a gyógyszer hatását, illetve károsíthatja a májat. Hányinger, hányás, gyomorvérzés vagy tudatzavar léphet fel.

„Az alkohol és az idegrendszerre ható, például neurológiai és mentális betegségek, vagy alvászavarok kezelésére felírt gyógyszerek együttes fogyasztása különösen veszélyes.

Az alkohollal való kölcsönhatás súlyos, akár életveszélyes mellékhatásokat okozhat – például lelassulhat a légzés, vagy eszméletét veszítheti a beteg” – figyelmeztetett a ŠÚKL.

A gyógyszert mindig tiszta vízzel kell bevenni, és mielőtt szedni kezdenénk, tanácsos elolvasni a betegtájékoztatót – fogalmaztak a szakemberek.

TASR/Felvidék.ma

