Nem érkeztek feljelentések a rendőrségre az Epstein-akták ügyében

Nem regisztrál feljelentéseket a rendőrség a Jeffrey Epstein szexuális bűnözővel kapcsolatos akták ügyében. „Jelenleg az emberkereskedelemmel kapcsolatos gyanúkat vizsgáljuk, amelyekről a sajtóban jelentek meg információk” – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya.

A rendőrség hangsúlyozta,

minden olyan gyanút kivizsgál, amelyek az operatív rendőri intézkedések során felmerülnek, vagy amelyekről hivatalos bejelentés érkezik.

Pénteken Andrej Danko, az SNS elnöke egy elemzői csoport létrehozását szorgalmazta, amely az Epstein-akták lehetséges szlovákiai vonatkozásait vizsgálná. Danko azzal érvel, hogy Szlovákiát több mint 700-szor említik az aktákban. Azt állítja továbbá, hogy Epsteintől pénz érkezett az országba.

Rámutatott, hogy Lengyelországban és Németországban is elemzői csoportokat hoztak létre az Epstein-aktákkal kapcsolatban.

TASR/Felvidék.ma

