Letartóztatták Csehországban a pardubicei gyújtogatás gyanúsítottjait

Letartóztatták azt a három embert, akiket a cseh rendőrség a hadiipari LPP Holding pardubicei üzemében múlt pénteken történt szándékos gyújtogatás elkövetésével gyanúsít – közölte a rendőrség szerdán az X-en.

A három személy közül kettőt Csehországban, egyet pedig a szlovák rendőrséggel és ügyészséggel együttműködve Szlovákiában vettek őrizetbe. Letartóztatásukról az illetékes bíróságok döntöttek. A bíróság úgy látta: mindhárom esetben fennáll a szökés, a szemtanúk befolyásolásának lehetősége, illetve a bűncselekmény megismétlésének a veszélye, ezért az érintetteket nem lehet szabadlábra helyezni.

A Csehországban elfogottak közül a férfi amerikai, a nő pedig cseh állampolgár. A Szlovákiában letartóztatott nő szintén amerikai állampolgár – derült ki a rendőrségi közleményekből. A prágai sajtó nem hivatalos értesülései szerint a hatóságok még további hét személyt keresnek.

A őrizetbe vettek a kihallgatások alkalmával nem nyilatkoztak, s a vádakat elutasították. Csehország jelezte, hogy kérni fogja a Szlovákiában elfogott személy kiadását. Amennyiben a bíróság vétkesnek találja a vádlottakat, azok akár 20 év szabadságvesztést, illetve rendkívüli büntetést is kaphatnak.

Az LPP Holding hadiipari cég pardubicei telephelyén pénteken kora reggel keletkezett tűz, amely gyakorlatilag megsemmisítette az egész raktárépületet, és átcsapott a szomszédos adminisztratív épületre is. A cég közölte, hogy mindkét épület használhatatlanná vált, ezért le kell bontani őket.

A holding egyebek között drónokat gyárt Ukrajna számára. Korábban tervben volt az együttműködés az izraeli Elbit Systems céggel is, de a cseh cég közleménye szerint ez nem valósult meg.

A gyújtogatás elkövetőjeként egy palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport, a The Earthquake Faction jelentkezett. A csoport közlése szerint tettük összefügg Izrael gázai övezeti hadműveleteivel, és az Izrael számára gyártott fegyvereket akarták megsemmisíteni.

A The Earthquake Faction a ČTK cseh hírügynökségnek kedden elküldött közleményében felszólította az LPP Holdingot, hogy szakítsa meg kapcsolatait az Elbit Systemsszel, és ítélje el a palesztin területek megszállását, ellenkező esetben nyilvánosságra hozza a cseh vállalat titkos dokumentumait. Az LPP Holding a csoport nyilatkozatát nem kommentálta.

