Elkészült a húsvéti tojásfa Ajnácskőn

Chovan Lilla
Chovan Lilla
Fotó: Chovan Lilla

A Csemadok Ajnácskői Alapszervezete idén is meghirdette a nagy népszerűségnek örvendő kezdeményezését. A templom melletti fát hímes tojásokkal és szalagokkal díszítették fel, ezzel ünnepi hangulatot varázsolva a községbe.

Az ötlet még a Covid-időszak alatt született, amikor nem volt lehetőség nagy létszámú rendezvények megszervezésére. Akkoriban olyan kezdeményezésekkel álltak elő, amelyek kisebb csoportokban is megvalósíthatók voltak, így a résztvevők felváltva díszítették fel a fát.

Mára azonban a program valódi közösségi eseménnyé nőtte ki magát, amely elsősorban a kisgyermekes családokat vonzotta. A helyi óvodások kultúrműsorral is készültek, majd a gyerekek a saját készítésű díszeket szüleik segítségével helyezték a fára. Ezután önfeledten játszottak, miközben a felnőttek beszélgettek.

Fotó: Chovan Lilla

,,Szeretek ezekre a programokra járni, mert ilyenkor találkozhatunk az ismerősökkel és együtt erősítjük a közösséget. Miután feldíszítettük a fát, utána együtt játszottunk a kisebb gyerekekkel, akik szintén nagyon élvezik ezeket az eseményeket, amikor ilyen sokan összejövünk. Nekem a csemadokos akciók közül a retró bulik a kedvenceim, amikor mindenki ötletes jelmezekkel készül az estére” – nyilatkozta Chovan Csenge.

Az ajnácskői csemadokosok tavaszi programsorozata a közös májfaállítással folytatódik, amelyet idén is együtt díszítenek fel a falu lakóival. Májusban tematikus retró bulival készülnek, júniusban pedig a nemzeti összetartozás napját piknikkel ünneplik.

Chovan Lilla/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

A Nagyszombat megyei képviselők jóváhagyták az ifjúsággal végzett...

Komárom kiváló pedagógusait köszöntötték a Tiszti pavilon dísztermében

Apró csodák nagyböjt idején

Felújított iskola, helyi munkahelyek és politikai párbeszéd –...

Példamutató csemadokos munka a Balog-völgyében

Nemzetközi együttműködést erősít és turizmust fejleszt Nagyszombat megye

A Petőfi-programosok szakmai találkozója

Hétezer eurós megyei támogatás kap a Felvidéki Vágta

Nagyszombat megye jóvoltából létrejött egy új, ingyenes uniós...

Tojásvadászatra készülnek az ipolyszécsénykei kastélyparkban

