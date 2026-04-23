Magyar Szövetség: a Szlovák Földalap „hibakorrekció”-ja következtében mások is elveszíthetik az ingatlanukat

A Magyar Szövetség határozottan tiltakozik Robert Kaliňák miniszterelnök-helyettes és a Smer-SD alelnökének kijelentései ellen, amelyekkel az újkori vagyonelkobzásokat vette védelmébe. Kijelentésével megerősítette, hogy a Fico-kormány egyetért azzal a vagyonelkobzási gyakorlattal, amelyet a Szlovák Földalap (SPF) „hibakorrekció” fedőnéven folytat.

Robert Kaliňák az első olyan koalíciós politikus és kormánytag, aki nyíltan elismerte, hogy a német és magyar nemzetiségűek kollektív bűnössége ma is érvényes jogalapot jelent az etnikai alapú vagyonelkobzásokhoz.

Amennyiben Robert Fico komolyan gondolja, hogy kormányfőként a szlovák–magyar viszony javítására törekszik, és nem akarja ismét előhúzni a magyarkártyát, erről a szándékáról a párttársait és a minisztereit is tájékoztassa, és főleg a Beneš-dekrétumok kérdésében intse őket mérsékletre és igazmondásra.

„Meggyőződésem, hogy az Alkotmánybíróság előbb-utóbb alkotmányellenesnek minősíti a Büntető törvénykönyv lex Beneš passzusát, de a koalíció tagjait semmi sem akadályozza meg abban, hogy elébemenjenek a döntésnek, és a lex Benešt ők töröljék el a parlamentben” – jelentette ki Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke.

A párt alelnöke, Őry Péter már tegnap felszólította Richard Šmídát, a Szlovák Földalap vezérigazgatóját, hogy ne várjon a kormány törvényi megoldásaira. „Arra kérjük, hogy azonnali hatállyal állítsa le ezt a folyamatot, amely törvénytelen, alkotmányellenes, erkölcstelen és aláássa az egész állam jogbiztonságát” – fogalmazott az alelnök.

Őry szerint a párt bizonyítani tudja, hogy a Szlovák Földalap az 1991 és 2026 közötti időszakban több mint 5000 parcellát kobzott el. Robert Kaliňák állítása szerint az elkobzások során törvényesen jártak el, amivel a kormány és a legerősebb kormánypárt alelnöke valójában azt üzeni, hogy az állam a Szlovák Földalapon keresztül folytatni kívánja ezt a tisztességtelen gyakorlatot.

„Nem tudom, tudatosítják-e a polgárok, hogy ez azt jelenti, hogy bárki, akinek a felmenői között magyar vagy német volt, vagy akinek az ősei magyar vagy német nevet viseltek, elveszítheti az ingatlanát” – folytatta a Magyar Szövetség alelnöke.

Őry szerint ebben az összefüggésben is jó hír, hogy a képviselők a kataszteri törvény módosítását ma már első olvasatban elutasították. A módosítással ugyanis korlátozták volna a szabad hozzáférést azokhoz az adatokhoz, amelyek a jogtalanul elkobzott földek felkutatásához és feltárásához szükségesek.

A Magyar Szövetség sajtóközleménye/Felvidék.ma