Pellegrini üdvözli, hogy Ukrajna megnyitotta a Barátság kőolajvezetéket

Peter Pellegrini államfő üdvözli, hogy Ukrajna megnyitotta a Barátság kőolajvezetéket, és Szlovákiába és Magyarországra is érkezik kőolaj – közölte az elnöki hivatal a kőolajtranzit csütörtöki megindítására reagálva.

„A mostani geopolitikai helyzetben, amikor a háborús konfliktusok miatt gyorsan emelkednek az energiaárak és egyre nagyobb a hiány,

a Barátság vezetéken érkező kőolaj segít az üzemanyagárak stabilizálásában és az olajfinomítók ellátásában mindkét országban” – tette hozzá az elnöki iroda.

Csütörtökön 13 500 tonna, április végéig 119 ezer tonna kőolaj érkezik a Barátság vezetéken az egyeztetett szállítási terv szerint. A szállítást az állami Transpetrol Rt. valósítja meg, elsősorban a Slovnaft számára – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Robert Fico (Smer-SD) kormányfő.

TASR/Felvidék.ma