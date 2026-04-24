„Szlovákia a szlovákoké” – így él tovább egy vállalhatatlan jogi logika

Robert Kaliňák tegnapi parlamenti megszólalásában már nyíltan kimondta azt, amit a szlovák kormányoldal eddig inkább jogi és adminisztratív nyelven próbált elfedni: szerintük a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódó mai földvitákban nem elkobzás történik, hanem az állam a saját tulajdonát veszi vissza. Fiala-Butora János januári előadása éppen azért különösen fontos, mert pontosan ezt a logikát bontja szét: megmutatja, hogyan él tovább a kollektív bűnösségre épülő gondolkodás a mai joggyakorlatban is.

Nyolcvan évvel a Beneš-dekrétumok után Szlovákiában még mindig vannak földek és erdők, amelyek azért válnak vitatottá, mert egykor magyar tulajdonban voltak. A vagyon mintha ma is „örökölné” tulajdonosa nemzetiségét, miközben aki erről beszél, könnyen megkapja a revizionista bélyeget. Fiala-Butora előadása azonban világosan megmutatta: itt nem pusztán múltról, hanem egy máig ható, jogilag és erkölcsileg is vállalhatatlan állami logikáról van szó.

Van valami nehezen felfogható abban, hogy egy európai uniós országban 2026-ban még mindig léteznek olyan tulajdonviták, amelyek gyökere nem a jelenben, hanem a nemzetiségben keresendő. Nem abban, hogy valaki mit tett, hanem abban, hogy ki volt. A Fiala-Butora előadásában bemutatott ügyek alapján a gyakorlatban ma is visszaköszön az a logika, mintha a vagyon nemcsak tulajdonost, hanem nemzetiséget is örökölne. Ez nem politikai túlzás, hanem dokumentált jogi esetekből kirajzolódó minta.

Szabad préda az uniós állampolgárok vagyona

A háború utáni konfiskációk jogi feldolgozása soha nem zárult le megnyugtatóan. Hiányos iratok, félbehagyott eljárások, rendezetlen öröklések maradtak hátra, amelyek évtizedekig szunnyadtak, majd újra aktiválódtak. Egy régi határozat, egy új értelmezés, egy „helyesbítés” a tulajdoni lapon, és egy család elveszíti azt, amit generációk óta birtokol. Az előadásban bemutatott ügyek alapján ez nem pusztán adminisztratív hiba, hanem rendszerszintű probléma. A jogi bizonytalanság eszközzé vált: olyan térré, ahol az állam bármikor visszanyúlhat a múlthoz, ha akar.

Fiala-Butora előadásában részletesen ismertette az egyik legismertebb ügyet, amikor egy erdőtulajdonos család több alkalommal is jogerősen visszakapta birtokát. A konfiskációs döntés nem volt végleges, a hatóságok korábban elismerték a tulajdonjogot, a bíróságok a családnak adtak igazat. Fiala ismertetése szerint évekkel később az állam újraindította az eljárást, és ismét elvette a területet. Az ügy az Emberi Jogok Európai Bírósága elé is eljutott, ahol jogsértést állapítottak meg. A döntés megszületett, a gyakorlat azonban nem változott meg. Ha az állam egyszer „magyar vagyonként” könyvelt el egy területet, ahhoz újra és újra vissza lehet nyúlni.

Egy másik esetben nem perrel, hanem kataszteri „helyesbítéssel” vették el egy család földjét. A tulajdoni lap évtizedeken át rendezett volt, az öröklési lánc dokumentált. Majd egy régi, soha jogerőre nem emelkedett konfiskációs papír alapján korrigálták a bejegyzést. Nem ítélettel, nem nyilvános tárgyalással, hanem egy hivatalos bejegyzéssel. A tulajdonos utólag szembesült azzal, hogy már nem az övé, amit addig birtokolt. A bizonyítás terhe rá hárult, miközben a föld már állami kezelésbe került. Ez nem jogbiztonság, hanem kiszolgáltatottság.

Amikor az örökségből egymillió eurós teher lesz

Fiala egy különösen súlyos esettel is illusztrálta, hogyan működik ez a logika a gyakorlatban. Egy idős tulajdonos visszakapta korábban elkobzott erdejét, majd eladta egy cégnek mintegy egymillió euróért. Nem sokkal később meghalt. Az unokái semmit sem tudtak a háttérben húzódó jogi bizonytalanságról.

Évekkel később azonban az állam elővette a régi konfiskációs iratokat, és megpróbálta visszamenőleg elkobozni az erdőt. Csakhogy addigra az már egy magáncég tulajdonában volt. A cég pedig pert indított az örökösök ellen az egymillió euró visszafizetéséért. Az unokák így olyan perbe kerültek bele, amelyről korábban semmit sem tudtak, és amelynek során akár egy teljes vagyon elvesztése is fenyegeti őket.

Ebben az ügyben nem világos, ki fog végül fizetni: a cég vagy a család. Egy azonban biztos: a jogbizonytalanság következményeit olyan emberek viselik, akik semmilyen módon nem felelősek a hetven-nyolcvan évvel ezelőtti döntésekért.

A „bűnös” vagyon

A Beneš-dekrétumok logikája nem egyéni felelősségre épült. Nem azt vizsgálták, mit tett valaki a háború alatt. Azt nézték, mi volt. Magyar. Német. És ezzel együtt „bűnös” lett a vagyona is. A föld nem egyszerűen tulajdon volt, hanem nemzeti kategória: magyar vagyon, eltávolítandó vagyon. Ez a gondolkodás máig sem tűnt el teljesen, és visszaköszön azokban az eljárásokban, amelyek évtizedek múltán is kollektív bűnösségen alapuló döntésekre támaszkodnak.

Aki erről beszél, könnyen megkapja a bélyeget: revizionista. Mintha a jogsértések szóvá tétele automatikusan területi követelést jelentene. Mintha az egyenlőség követelése a múlt visszahozatalát jelentené. Fiala-Butora előadása világosan elválasztotta a kettőt. Nem határmódosításról van szó. Nem revíziós politikáról. Nem történelmi sérelmek felkorbácsolásáról. Arról van szó, hogy egy állam ma is olyan jogi döntésekre támaszkodik, amelyek kollektív alapon fosztottak meg embereket tulajdonuktól. Ez nem revizionizmus, hanem jogállami minimum.

Az előadás egyik legerősebb és egyben legprovokatívabb pontja az volt, amikor Fiala-Butora párhuzamot vont a zsidótörvények logikájával. Ott is kollektív alapon történt a vagyonelvonás, ott sem az egyéni felelősség számított, hanem a kategória. A párhuzam súlyos, de éppen arra mutat rá, hogy a kollektív bűnösség logikája önmagában vállalhatatlan, függetlenül attól, kik ellen alkalmazzák. Ma senki nem mondaná komolyan, hogy az ilyen jogi örökséget csak „finomítani” kell. A Beneš-dekrétumokkal mégis sokszor ez történik: nem elutasítják azokat, hanem kezelgetik. Ez jogilag és erkölcsileg is tarthatatlan.

Szlovákia a szlovákoké: a magyarok létezése örökölt probléma

A Beneš-dekrétumok mögött ott húzódik egy gondolat, amit ritkán mondanak ki nyíltan, mégis sokszor kitapintható: Szlovákia elsősorban a szlovákok állama. Ebben a keretben a magyar nem egyszerűen kisebbség, hanem örökölt probléma. Olyan jelenlét, amelyet kezelni kell. Itt ér össze jog és ideológia. És itt válik világossá, miért nem történt meg soha a valódi erkölcsi lezárás.

Ma minden adat ismert. Minden jogi érv rendelkezésre áll. Nemzetközi példák is vannak arra, hogyan lehet politikailag és erkölcsileg lezárni egy ilyen örökséget. Ami hiányzik, az annak kimondása, hogy ez igazságtalan volt. Hogy ez nem fér bele Európába. Hogy a vagyon nem örökölhet nemzetiséget.

Amíg ez nem hangzik el, addig a Beneš-dekrétumok nem múlt maradnak, hanem jelen. És amíg ez a logika működik, addig minden felvidéki magyar tudni fogja: nemcsak állampolgár, hanem olyan valaki, akinek a múltja bármikor előhívható ellene.

És innen már csak egy kérdés marad: mikor leszünk a törvény előtt valóban egyenlőek? Amikor a jog nem különböztet meg származás alapján. Amikor a tulajdon nem „magyar” vagy „szlovák”, hanem egyszerűen tulajdon. Amikor nem kell bizonyítani, hogy nem vagyunk probléma.

Egy európai országban ez nem radikális követelés. Egy európai országban ez minimum.

Fiala-Butora János egyetemi oktató, jogász A velünk élő kollektív bűnösség – konferencia a Beneš-dekrétumok alkalmazásáról című konferencián elhangzott eladása alább megtekinthető:

Szalai Erika/Felvidék.ma