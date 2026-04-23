Szabó István Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet Márai műve alapján

Az Oscar-díjas Mephisto alkotója, Szabó István A gyertyák csonkig égnek című Márai Sándor-regényből készít filmet Ralph Fiennes, Viggo Mortensen és Charlotte Rampling főszereplésével – számolt be szerdán a Deadline.com hollywoodi hírportál.

A Márai Sándor 1942-ben megjelent regényén alapuló filmet már forgatják Budapesten.

A forgatókönyvet Christopher Hampton írta, aki az 1988-as Veszedelmes viszonyok adaptációjáért kapott Oscar-díjat, a producere pedig Robert Lantos, aki olyan filmeket készített, mint A napfény íze és a Csodálatos Júlia című Szabó-rendezések, valamint a Hunyadi-tévésorozat.

Hivatalos szinopszisa szerint a „pszichológiai párbajként” jellemzett filmben újra találkozik két elválaszthatatlan barát, Henrik (Fiennes) és Konrád (Mortensen), akik évtizedekkel utóbbi rejtélyes eltűnése után, egy este leforgása alatt feltárják a titkot – a középpontjában egy nővel – ami annak idején szétválasztotta őket.

Hampton először színdarabot készített Márai regényéből 2006-ban, amit a londoni West End színházaiban mutattak be.

„Amióta Christopher Hampton elküldte nekem, Robert Lantos és én várjuk, hogy megvalósíthassuk a legjobb forgatókönyvet, ami valaha a kezembe került”

– idézték a cikkben Szabó Istvánt, aki hozzátette: „Az alapjául szolgáló Márai-regény a 20. századi irodalom egyik legszebb műve, Christopher tökéletesen adaptálta filmre”.

Ralph Fiennest is idézték, aki úgy fogalmazott: „Régóta reméltem, hogy újra együtt dolgozhatok Szabó Istvánnal – Robert Lantos Christopher Hampton csodálatos A gyertyák csonkig égnek-adaptációjával hozott össze minket”.

A színészgárda olyanokból áll még, mint Charlotte Rampling, Katherine Langford, Louis Hofmann, Gijs Blom, Evelyne Brochu és Jonah Russell. A film zenéjét Mychael Danna szerzi, a látványtervező Kovács F. Attila, az operatőr Garas Dániel, a jelmeztervező Merkovits Bea, a vágó David Wharnsby, a casting director pedig Nina Gold.

A projekt a Serendipity Point Films, a HGO Films és a Potboiler Productions koprodukciójában készül.

Az MTVA kormánydöntés alapján a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kibocsátott támogatói okirat szerint koprodukciós partnerként vesz részt a nemzetközi koprodukcióban készülő film létrejöttében.

A film támogatói a Beta Film, a Bell Media és a CBC Films.

MTI/Felvidék.ma