Szabó István Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet Márai műve alapján
Művelő

Fotó: Mike Ramsey

Az Oscar-díjas Mephisto alkotója, Szabó István A gyertyák csonkig égnek című Márai Sándor-regényből készít filmet Ralph Fiennes, Viggo Mortensen és Charlotte Rampling főszereplésével – számolt be szerdán a Deadline.com hollywoodi hírportál.

A Márai Sándor 1942-ben megjelent regényén alapuló filmet már forgatják Budapesten.

A forgatókönyvet Christopher Hampton írta, aki az 1988-as Veszedelmes viszonyok adaptációjáért kapott Oscar-díjat, a producere pedig Robert Lantos, aki olyan filmeket készített, mint A napfény íze és a Csodálatos Júlia című Szabó-rendezések, valamint a Hunyadi-tévésorozat.

Hivatalos szinopszisa szerint a „pszichológiai párbajként” jellemzett filmben újra találkozik két elválaszthatatlan barát, Henrik (Fiennes) és Konrád (Mortensen), akik évtizedekkel utóbbi rejtélyes eltűnése után, egy este leforgása alatt feltárják a titkot – a középpontjában egy nővel – ami annak idején szétválasztotta őket.

Hampton először színdarabot készített Márai regényéből 2006-ban, amit a londoni West End színházaiban mutattak be.

„Amióta Christopher Hampton elküldte nekem, Robert Lantos és én várjuk, hogy megvalósíthassuk a legjobb forgatókönyvet, ami valaha a kezembe került”

– idézték a cikkben Szabó Istvánt, aki hozzátette: „Az alapjául szolgáló Márai-regény a 20. századi irodalom egyik legszebb műve, Christopher tökéletesen adaptálta filmre”.

Ralph Fiennest is idézték, aki úgy fogalmazott: „Régóta reméltem, hogy újra együtt dolgozhatok Szabó Istvánnal – Robert Lantos Christopher Hampton csodálatos A gyertyák csonkig égnek-adaptációjával hozott össze minket”.

A színészgárda olyanokból áll még, mint Charlotte Rampling, Katherine Langford, Louis Hofmann, Gijs Blom, Evelyne Brochu és Jonah Russell. A film zenéjét Mychael Danna szerzi, a látványtervező Kovács F. Attila, az operatőr Garas Dániel, a jelmeztervező Merkovits Bea, a vágó David Wharnsby, a casting director pedig Nina Gold.

A projekt a Serendipity Point Films, a HGO Films és a Potboiler Productions koprodukciójában készül.

Az MTVA kormánydöntés alapján a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kibocsátott támogatói okirat szerint koprodukciós partnerként vesz részt a nemzetközi koprodukcióban készülő film létrejöttében.

A film támogatói a Beta Film, a Bell Media és a CBC Films.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szeptembertől minden iskola átáll az új oktatási rendre

Memento – dalok az emlékezés jegyében

Értékeinkről egy helyi értéktár apropóján

Szászi Zoltán Akkor és ott című könyvének bemutatója

Pozsonyban és Bátkában is megemlékeztek Mács Józsefről

Egy hiánypótló kiadvány megszületése Bényben

„Nekünk egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv”

Voices of the Future – A jövő hangjai

Gyurcsó István emlékezete

Amikor a bábok a felnőttekhez szólnak

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma