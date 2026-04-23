Memento – dalok az emlékezés jegyében

A Kárpátia zenekar Memento címmel jelentette meg legújabb albumát. A lemezen olyan dalok szerepelnek, amelyek már megszűnt zenekarokhoz köthetők.

Alapvetően arra törekedtek, hogy a dalok megőrizzék eredeti formájukat, így a szöveg és a hangszerelés is hű maradt az eredetihez. Ugyanakkor az énekhang különbözősége miatt mégis sajátos ízt kaptak a feldolgozások. Előfordult, hogy egy-egy részhez némileg másképp nyúltak hozzá, de összességében tiszteletben tartották az eredeti műveket. Az albumon több olyan dal is szerepel, amelyek korábban sehol nem jelentek meg.

Külön, erre épülő koncertműsort nem terveznek. Időnként előfordulhat majd, hogy egy-egy dalt eljátszanak közülük, de ez az album elsősorban tisztelgés azok előtt a zenekarok előtt, amelyek már nem működnek.

Az albumon szereplő dalok:

1.Szent László éneke – Sziva Balázs – Romantikus Erőszak

Búcsúzóul – Létai Máté Stampedli Az én szívem mikor dobban – Szőke István Attila / Gulyás Szabó László Szkítia 1848 – Varga Zsolt / Szűcs Márton Kima Norbert – Titkolt Ellenállás Árpád imája – Autentikus / Kerekes András – Radical Hungary Székelykapuk – Istenes Zoltán – Határkő A mi nyelvünk – Molics Zsolt / Molics Zsolt, Ángyán Tamás – Cool Head Klán Isten veled szülői ház – Terényi László – Millennium Hol az a nép? – Kurunczi Ferenc – Stratégia Virágok, virágok – Szepesi Richárd – Karcolat Nem mondunk le róla soha – Thököly Vajk / Hegyi Károly – Pannonikum Határon innen, határon túl – Fábián Zoltán – Székelyvér Hóhér – Koltai György – Parázsló Hamvak

A dalokon közreműködnek:

Petrás János – basszusgitár, ének

Bankó Attila – dob

Galántai Gábor – billentyű

Bene Beáta – furulya, ének

Bäck Zoltán – gitár

Sipos Barnabás – gitár, vokál

Laki Tamás – vokál, gitár

Van olyan dal a Memento albumon, amely különösen közel áll Önhöz, mint a zenekar frontemberéhez?

„Ezt nehéz kiemelni, mert olyan lenne, mintha az embernek a kedvenc gyerekét kellene kiválasztania. Mindegyik dalnak megvan a saját története, emberi és zenekari szempontból is. A mondanivalójuk is különböző, ezért igyekeztünk úgy összeállítani az anyagot, hogy legyenek benne líraibb, illetve lendületesebb, erőteljesebb darabok is. Így válik az egész album változatossá és hallgathatóvá szerintem”– mondta el Petrás János.

A mai zenei világ sokak szerint egyre felszínesebb, és folyamatosan csökken az igény a minőségi dalok iránt. Mégis van, ami ennyi év után is működő képessé tesz egy zenekart. „Szerintem az tart össze minket, hogy szeretjük azt, amit csinálunk. Nem munkaként tekintünk rá, hanem hivatásként. Egy koncerten igyekszünk minél többet adni a közönségnek és közben mi magunk is rengeteget kapunk tőlük. Ez egy kölcsönös feltöltődés, a zenekar és a közönség egymást erősíti.’”

A Memento album kapcsán Fábián Zoltán, az egykori Székely vér zenekar frontembere is megosztotta gondolatait.

„János keresett meg azzal, hogy egy tematikus album összeállításán dolgoznak, amelyen helyet kapna a Székely vér zenekar egyik szerzeménye is. Erőteljes nosztalgikus élményt idézett fel bennem ez az egész, hiszen 2012-ben lehetőségünk nyílt vendégzenekarként fellépni a Kárpátia jubileumi koncertjén a Petőfi Csarnokban. Ez akkoriban egy feltörekvő formáció számára rendkívüli mérföldkőnek számított. Az a korszak nemcsak számunkra volt meghatározó, hanem számos más zenekar számára is, hiszen a Kárpátia következetesen teret adott fiatal előadóknak a bemutatkozásra. Ez a feldolgozás számomra ezt az időszakot idézi meg. A dalok jelentős részét már korábbról ismertem, így külön öröm volt hallani azokat egy új kontextusban. Megítélésem szerint az album gondosan szerkesztett, koncepcionálisan egységes válogatás, amely erőteljes, harcias hangulatot közvetít és hűen tükrözi a műfaj karakterét.”

Sok gyerek jár a Kárpátia koncertjeire. A 18 év alattiak számára ingyenes a belépés, így valóban rengeteg család érkezik.

„A koncertjeink szinte családi programmá váltak. Általában közel harminc dalt játszunk és mindenki talál benne számára kedveset, még a gyerekek is. Sőt, a kislányom is szokott velünk néhány dalt énekelni a színpadon”

– zárja János.

2017 óta minden páratlan évben hagyományos Kárpátia albumot jelentetnek meg saját dalokkal, míg a páros években valamilyen különlegesebb, unikális anyagon dolgoznak. Így látott idén napvilágot a Memento album, amelyet érdemes meghallgatni a műfaj kedvelőinek.

Chovan Lilla/Felvidék.ma