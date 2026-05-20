Megváltoztatnák a népszavazás érvényességi küszöbét

Felvidék.ma
Megváltoztatná a Slovensko mozgalom a népszavazás érvényességi küszöbét, a vonatkozó alkotmánymódosítás tervezetét már beterjesztették a parlamentbe. Szerintük a népszavazás intézménye a jelenlegi feltételek mellett nem működik.

„Azt javasoljuk, hogy egy népszavazás akkor legyen érvényes, ha legalább feleannyian vesznek részt rajta, mint a legutóbbi parlamenti választáson, és a résztvevők több mint a fele egyetért a feltett kérdéssel” – közölte a Slovensko-Za ľudí frakciója.

Érvelésük szerint a módosítás reálisabbá és igazságosabbá teszi a népszavazási küszöböt, mert a jelenlegi szabályozás mellett a népszavazás intézménye gyakorlatilag működésképtelen.

Szlovákiában eddig kilenc népszavazás volt, de ebből csak egy lett érvényes. A fő akadály, hogy az összes szavazásra jogosult állampolgár több mint a felének részt kell vennie rajta. „A gyakorlatban bebizonyosodott, hogy ez a feltétel akadályozza a demokrácia közvetlen gyakorlását, és inkább elriasztja az embereket a közügyekben való részvételtől” – tette hozzá a Slovensko mozgalom.

TASR/Felvidék.ma

