A Pátria rádió pünkösdvasárnapi katolikus vallási műsorának előzetese

A Pátria rádió május 24-én, pünkösdvasárnap elhangzó katolikus vallási műsora a következő témákkal jelentkezik.

Május 17-én a Dunaszerdahelyi járásban található Nagymadon templombúcsúi szentmisét mutatott be Szalay Gyula plébános, tiszteletbeli esperes. A kívül-bévül megújult, Nepomuki Szent Jánosnak szentelt templomban elhangzott, igencsak pünkösdi lelkületről tanúskodó szentbeszédet is sugározzuk összefoglalónkban.

Elhangzanak László Gábor nagymadi polgármester köszönőszavai is.

A lélek titkai címmel sugárzott sorozat pünkösdi témája: az öröm. Dr. Gőgh Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai…

 

Szerkesztő: Ürge Tamás

Adásidő : 2026. május 24-én, pünkösdvasárnap 7 óra 5 perckor

Ismétlés : 2026. május 25-én pünkösdhétfőn 13 óra 5 perckor

