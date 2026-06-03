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A születési dátumot is kötelező feltüntetni a népszavazási petíciókon

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Júniustól a születési dátumot is fel kell tüntetni a népszavazási kezdeményezések támogatására indított aláírásgyűjtéseknél az állampolgár neve és aláírása mellett. Június elején lépett életbe a vonatkozó törvénymódosítás, a visszaélések megakadályozása érdekében.

Az előterjesztők indoklása szerint a fő ok, hogy egy érvényes népszavazás eredménye törvényerőre emelkedik,

ezért egy népszavazási petíciónak komolyabb a tétje, mint a más ügyekben indított tiltakozó aláírásgyűjtéseknek.

A népszavazási petíciós íveken eddig elég volt feltüntetni a teljes nevet és az állandó lakhelyet – ezeket az adatokat nyilvános adatbázisokból is ellenőrizni lehet (pl. kataszteri hivatal).

„Ez azonban azt is jelenti, hogy az ilyen nyilvános adatokkal vissza is lehet élni, az érintett tudomása nélkül” – áll az indoklásban.

A módosító javaslatban először a születési szám feltüntetése szerepelt, de mivel az érzékeny adat, a születési dátumra változtatták. Ezt az adatot a támogatás hitelességének megállapítása érdekében a természetes személyek nyilvántartásában lehet ellenőrizni.

TASR/Felvidék.ma

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