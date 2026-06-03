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Viharra kell készülni az ország középső részén

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: pixabay.com

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú figyelmeztetést adott ki több járásra vonatkozóan a vihar miatt.

A Zsarnócai és az Aranyosmaróti járásban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a villámárvizek miatt – tájékoztatott weboldalán az intézet.

Zsolna és Besztercebánya megye egész területére, Trencsén megye nagy részére, valamint a Rozsnyói, a Lévai, az Aranyosmaróti és a Poprádi járásban 20 óráig érvényes a vihar miatt kiadott figyelmeztetés.

Az SHMÚ arra figyelmeztetett, hogy a viharokat heves, intenzív esőzés kísérheti, fél óra alatt 20–30 milliméternyi csapadék eshet, 65–85 kilométeres erősségű szél várható, és jégeső is lehet.

TASR/Felvidék.ma

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