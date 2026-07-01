Aszály sújtja a dél-szlovákiai gazdákat, rendkívüli segítséget kér a Szlovákiai Agrárkamara

A dél-szlovákiai gazdák rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe kerültek a szélsőséges aszály miatt. A terméskiesés és az ebből fakadó jövedelemcsökkenés számos gazdaság további működését veszélyezteti, miközben a gazdálkodóknak továbbra is magas földadót és bérleti díjat kell fizetniük a Szlovák Földalapnak.

A települési önkormányzatok határozatokat hoztak az ingatlan- és földadó megfizetéséről, amelyeket június végéig kell teljesíteni. Dél-Szlovákiában az adó összege a legtöbb kataszteri területen hektáronként 50 és 70 euró között mozog, egyes esetekben pedig eléri a 100 eurót is. Az országos átlag hektáronként 26 euró.

Jelentős anyagi terhet jelent továbbá az úgynevezett szokásos bérleti díj megfizetése a Szlovák Földalapnak. A Dunaszerdahelyi, Galántai, Komáromi, Érsekújvári, Nagyszombati, Szenci és Malackai járásokban ennek összege hektáronként 100 és 210 euró között mozog.

„A gazdák jogosan kérdezik, hogyan tudják teljesíteni pénzügyi kötelezettségeiket, amikor a rendkívüli aszály jelentős terméskiesést okozott, és sok vállalkozásnak nincs elegendő bevétele a működésük biztosításához.

A gazdák nem tudják egyedül viselni a rendkívüli aszály következményeit. Ha az állam és a helyi önkormányzatok nem hoznak rendkívüli intézkedéseket, sok gazdaság egzisztenciális problémákkal néz szembe. Ezért megértést és konkrét segítséget kérünk a dél-szlovákiai aktív gazdálkodók számára”

– fogalmazott a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara elnöke.

A Szlovákiai Agrárkamara ezért arra szólítja fel a helyi önkormányzatokat, hogy indokolt esetben engedélyezzék a gazdálkodók számára az ingatlan- és földadó részletekben történő megfizetését. Ugyanakkor a rendkívüli aszály által sújtott aktív gazdálkodók nevében arra kéri a Szlovák Földalap Tanácsát, hogy mentesítse őket a 2026-os szokásos bérleti díj megfizetése alól.

Mint írják,

a rendkívüli intézkedések hiányában fennáll a veszélye annak, hogy számos mezőgazdasági vállalkozás nem lesz képes fenntartani tevékenységét.

Ez súlyos következményekkel járhat a mezőgazdasági termelésre, a foglalkoztatásra és Dél-Szlovákia élelmezésbiztonságára nézve.

PP/Sajtóközlemény/Felvidék.ma