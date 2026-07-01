Amikor a természet nyomot hagy

Szombat délután a nyitranagykéri Petite Rose virágműhely kertje különleges alkotótérré változott. A virágokkal körülvett udvarban nem ecsetekkel és festékekkel készültek a művek, hanem levelek, virágok és természetes növényi festékanyagok segítségével. Az Eco Print workshop résztvevői saját selyemkendőiket színezték meg a természet mintáival.

A foglalkozást Zsigrai Eszter felvidéki származású képzőművész vezette, aki munkáiban és kutatásaiban a természet és az ember kapcsolatát, valamint az ökofilozófia kérdéseit vizsgálja. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán festőművész szakon, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetem képzőművész-tanári szakán szerzett diplomát.

Alkotói munkájában az eco print, a cianotípia és más alternatív fotó- és textiltechnikák meghatározó szerepet töltenek be.

Az eco print technika számára nem pusztán textilfestési eljárás, hanem kortárs művészeti nyelv is.

„A mai világban akut problémát jelent a globális felmelegedés, a vízhiány, az egészségtelen élelmiszerek és a klímaváltozás. Az eco print ebben a kontextusban nem csupán alkotói folyamat, hanem egyfajta gyakorlati ökológiai gondolkodás. A növényekkel történő festés során közvetlen kapcsolatba kerülünk a helyi növényvilággal és a természet ciklikusságával. Ez a tapasztalat erősíti a környezeti érzékenységet és a felelősségteljes viselkedést” – vallja a művész.

A Petite Rose virágműhely alapítói, Havran Kata és Horony Attila olyan vállalkozást építettek, amely túlmutat a hagyományos virágkötészeten. Munkájuk középpontjában a természetközeli szemlélet, a saját kertjükből származó növények, a szezonális virágok és a fenntarthatóság áll.

Az Eco Print workshophoz is saját kertjük növényeit biztosították, így a résztvevők valóban helyi, élő alapanyagokkal dolgozhattak. A virágműhely filozófiája és az eco print természetközeli világa szinte magától értetődően talált egymásra.

Az esemény ismét bebizonyította, hogy a kortárs művészet és a természet találkozása nem csupán esztétikai élmény, hanem közösségi és szemléletformáló tapasztalat is.

A Petite Rose kertjében eltöltött néhány óra egyszerre volt alkotóműhely, beszélgetés és kikapcsolódás – egy kis idő, amikor a természet vált a legfontosabb alkotótárssá.

A délután azonban nem csupán az alkotásról szólt. A közös munka közben beszélgetések bontakoztak ki a természetről, a fenntartható életmódról, a művészet szerepéről és arról is, hogyan lehet újra kapcsolatot teremteni azzal a világgal, amelyből a modern ember egyre inkább kiszakad.

Zsigrai Eszter szerint a természetben végzett alkotásnak lelki hatása is van: „Ezek az anyagok visszarepítenek valami nagyon elemihez, erősítik a természethez való kötődésünket, miközben lelki kiegyensúlyozottságot is eredményeznek. Egy növényszedés során egyszer csak azt vettem észre, hogy teljesen kiürült a fejem, majd ösztönösen énekelni kezdtem. Talán hasonló élmény lehetett régen is, amikor az asszonyok együtt mostak a folyóban vagy kukoricát morzsoltak. Azt gondolom, hogy az áhítatot nemcsak az imádságok hozzák el, hanem az énekek és az önmagunkból kiáramló hangok is.”

Ez a gondolat jól kapcsolódik Jean-Jacques Rousseau természetfilozófiájához is, amely szerint az ember akkor találhat vissza önmagához, ha újra kapcsolatba lép a természettel.

Az eco print ilyen értelemben nem csupán kreatív elfoglaltság, hanem lassú, figyelmes jelenlétet kívánó folyamat, amelyben az alkotó nem uralja a természetet, hanem együttműködik vele.

A workshop végére minden résztvevő egy megismételhetetlen mintázatú selyemkendőt vihetett haza. Ennél azonban talán fontosabb volt az a tapasztalat, hogy a természet nem csupán inspirációs forrás, hanem alkotótárs is lehet.

Zsigrai Eszter munkái rendszeresen szerepelnek hazai és nemzetközi kiállításokon, szeptemberben pedig a komáromi Limes Galéria csoportos kiállításán is találkozhat velük a közönség. Alkotásai és aktuális projektjei online is nyomon követhetők.

ZsE/Felvidék.ma