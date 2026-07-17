Tudományról, bizalomról és a jövőről a gombaszögi DH Mólón

A tudomány társadalmi szerepe, a tudósokba vetett bizalom és az áltudományok jelentette kihívások álltak a középpontjában annak a pénteki kerekasztal-beszélgetésnek, amelyet a Diákhálózat szervezett a Gombaszögi Nyári Tábor DH Mólójában.

„Miért van szükségünk tudósokra? – A jövő asztala”

Az e címmel tartott panelbeszélgetés apropóját az adta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nemrég Pósfai Mihályt választotta új elnökévé. A beszélgetés vendégei Pósfai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács korábbi elnöke, valamint Miklós László, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke, korábbi környezetvédelmi miniszter voltak. A panel moderátora Kontra Martin Róbert, a Diákhálózat elnöke volt.

Kontra Martin Róbert az eseményt követően a Felvidék.ma-nak elmondta, hogy a tudomány támogatása és népszerűsítése a Diákhálózat egyik kiemelt célkitűzése, ezért is tartották fontosnak, hogy a tábor programjában helyet kapjon egy olyan beszélgetés, amely a tudomány jelenlegi helyzetét és társadalmi szerepét vizsgálja.

Mint megtudtuk, a panel során szó esett a tudománynépszerűsítés lehetőségeiről, valamint arról is, hogyan lehet hatékonyan fellépni az áltudományok és a tudományellenes szemlélet terjedésével szemben. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a tudomány eredményeinek közérthető kommunikációja kulcsfontosságú ahhoz, hogy a társadalom megalapozott döntéseket tudjon hozni.

A DH Móló egész héten változatos szakmai és közösségi programokkal várja a táborozókat

A DH Móló a Gombaszögi Nyári Tábor egyik sokszínű közösségi tere, ahol a hét során minden napszakban változatos programok várják az érdeklődőket. A délelőttöket workshopok – például kollázskészítés, horgolás, élményfestés és önismereti foglalkozások – töltik meg, míg délutánonként tudományos, társadalmi és kulturális témájú beszélgetések zajlanak. A programok között szerepeltek az apaságról, a japán kawaii jelenség történetéről, a mesterséges intelligenciáról, a tudomány szerepéről, a testképzavarról, a Közel-Kelet politikájáról, valamint a ruhavásárlás és a fast fashion kérdéseiről szóló előadások is. Az estéket közösségi események – karaoke, bingó, zenei programok és kötetlen találkozások – teszik teljessé. Mindez a hűvös patakparton, az erdőben.

Péntek délelőtt a Diákhálózat elnöke és Nászaly Gábor, a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője végigvezették a táboron Tarr Zoltánt, a TISZA Párt alelnökét, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterét, aki meglátogatta a DH Mólót is, majd a Tóth Károly Sátorban tartott fórumot.

A Diákhálózat elnöke jövőbeli terveiről is szólt. Kontra Martin Róbert elmondta, hogy a szervezet idén fennállásának 35. évfordulóját ünnepli, amelynek csúcspontja a novemberre tervezett DH35 jubileumi találkozó lesz. A szervezők több mint háromszáz jelenlegi és egykori diákhálózatos részvételére számítanak.

Kontra Martin Róbert úgy fogalmazott, örömmel tölti be ezt a tisztséget, és úgy érzi, az elmúlt időszakban számos programot sikerült megvalósítaniuk. Ezek közé sorolja a Gombaszögi Nyári Tábor DH Mólójának rendezvényeit is. Emellett jelenleg negyedéves joghallgató Pozsonyban, valamint a Pozsonyi Magyar Szakkollégium diákalelnökeként is tevékenykedik.

HE/Felvidék.ma

Találkozások a DH Mólón (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)