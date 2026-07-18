A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának július 19-ei ajánlója

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora július 19-én, vasárnap 7.05 kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

Honnan és miért van rossz a világban – veti feli a kérdést az evangélium. Hogyha Isten mindenható és jóságos, akkor hogyan engedheti meg, hogy a jó embereket sokszor sanyargatja a rossz… fogalmaz szentbeszédében Szkaliczki Csaba Örs ciszterci szerzetes, a Budai Ciszterciek plébánosa, aki műsorunkban rendhagyóan a napi olvasmányt, szentleckét és evangéliumot is időszerűsíti.

A lélek titkai címmel sugárzott sorozat témája ezúttal: a család értékei. Dr. Gőgh Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.

Szerkesztő Ürge Tamás. Adásidő 2026.07.19. vasárnap 7.05. Ismétlés 2026.07.20. hétfő 13.05.

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