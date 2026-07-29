Nógrádi paletta – Zórád Ernő alkotása is látható a balassagyarmati tárlaton

Még bő egy hónapon át látható a Nógrád térségéhez kapcsolódó alkotók műveit bemutató kiállítás a balassagyarmati Palóc Múzeumban. A Nógrádi paletta című tárlat dr. Csordás Pál magángyűjteményének egy szeletét tárja a közönség elé. Az időszaki kiállításon a Felvidékhez kötődő művészek alkotásai is helyet kaptak.

A Nógrádi paletta kortárs, valamint a közelmúltban elhunyt művészek alkotásain keresztül ad képet a térség művészeti értékeiről. Huszonhét művész hatvankét alkotása látható a Palóc Múzeum második emeleti kiállítótermében.

Dr. Csordás Pál gyűjteménye napjainkra több mint kétezer műalkotást számlál.

Több mint fél évszázada gyűjti a festményeket, grafikákat, szobrokat, kerámiákat, könyveket, használati tárgyakat és dokumentumokat.

A tárlaton különféle technikákkal készült festmények, grafikák, szobrok és térbeli kompozíciók kaptak helyet. Mások mellett Jánossy Ferenc, Földi Péter, Farkas András, Mustó János, Réti Zoltán, Pénzes Géza, Szabó Vladimír, Csemniczky Zoltán, Berecz Antal, Adorján Attila és Zórád Ernő művei is megtekinthetők.

A kiállítás betekintést nyújt a gyűjtő sokszínű művészeti világába, miközben lehetőséget teremt arra is, hogy a látogatók megismerjék a Nógrádhoz kötődő vagy a térségben alkotó művészek munkásságát.

A „Precíz Bohém” élete

A tárlaton helyet kapott az idén száztizenöt éve született Zórád Ernő egyik festménye is. Az 1911. október 16-án Balassagyarmaton született művész gyermekkorát a mai Nagykürtösi járásban található Dacsókeszin töltötte, majd még gyermekként Budapestre költözött.

A szülőföld iránti szeretete azonban későbbi alkotásain is visszaköszönt. Megörökítette a dacsókeszi kastélyt, valamint Ipolyság látképét és épületeit is.

Rajztehetsége már fiatal korában megmutatkozott. A második világháborút követően grafikusként helyezkedett el különböző sajtótermékeknél.

Hosszú időn át készítette a Füles rejtvénymagazin címlapjait. Képregényrajzolóként is ismertté vált:

első képregénye, Karl May Winnetou című regényének feldolgozása 1957-ben jelent meg.

Emellett számos könyv- és magazinillusztráció, valamint diafilm fűződik a nevéhez. Talán legismertebb festménysorozatában az 1930-as években lebontott bohém Tabánt örökítette meg.

A „Precíz Bohém” néven is ismert alkotó 2004. április 8-án hunyt el Budapesten. Ipolyság díszpolgára volt, művei közül több az ipolysági székhelyű Honti Múzeum gyűjteményében is megtalálható.

A közelmúltban a Menora Saag Centrum Artis kiállítóterében átfogó tárlattal emlékeztek meg a sokoldalú művészről az Ipoly menti városban.

Pásztor Péter/Felvidék.ma