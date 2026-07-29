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Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kép: csodalatosbudapest.hu

Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten, miután hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása.

Szombattól az alapdíj 1100-ről 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő.

Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint.

A személytaxi-szolgáltatás tarifájának emeléséről a június 26-i ülésén döntött a Fővárosi Közgyűlés.

MTI/Felvidék.ma

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