Új mulcsozó segíti a közterületek fenntartását Ipolyvisken

Ipolyvisk a biológiailag lebomló hulladék hatékony feldolgozására törekszik. A község a mulcsozási technológia alkalmazásával sikeresen megvalósította a közterületek fenntartását szolgáló fejlesztését.
A Nyitra Megyei Önkormányzat támogatásával új mulcsozót szereztek be a községi traktorhoz – olvasható Ipolyvisk közösségi oldalán.
Mint írják,
az új munkagép a zöldterületek, a mezei utak és a közterületek karbantartását, valamint a biológiailag lebomló hulladék hatékony feldolgozását szolgálja.
A beruházás hozzájárul a rendezettebb, biztonságosabb és fenntarthatóbb települési környezet kialakításához.
„Projektünk a Nyitra Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg a Települések általános fejlesztésének támogatása a Nyitrai Kerület területén pályázati program keretében” – fogalmaznak a bejegyzésben.
PP/Felvidék.ma