Új mulcsozó segíti a közterületek fenntartását Ipolyvisken

Ipolyvisk a biológiailag lebomló hulladék hatékony feldolgozására törekszik. A község a mulcsozási technológia alkalmazásával sikeresen megvalósította a közterületek fenntartását szolgáló fejlesztését.

A Nyitra Megyei Önkormányzat támogatásával új mulcsozót szereztek be a községi traktorhoz – olvasható Ipolyvisk közösségi oldalán.

Mint írják,

az új munkagép a zöldterületek, a mezei utak és a közterületek karbantartását, valamint a biológiailag lebomló hulladék hatékony feldolgozását szolgálja.

A beruházás hozzájárul a rendezettebb, biztonságosabb és fenntarthatóbb települési környezet kialakításához.

„Projektünk a Nyitra Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg a Települések általános fejlesztésének támogatása a Nyitrai Kerület területén pályázati program keretében” – fogalmaznak a bejegyzésben.

PP/Felvidék.ma