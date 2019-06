Van már vagy öt éve, hogy először találkoztunk a Snétberger Zenei Tehetségközpont zárókoncertjén a budapesti Zeneakadémián, ahol magával a központ Kossuth-díjas, világhírű alapítójával, Snétberger Ferenccel lépett fel.

Pár évvel később nemcsak a No na garganta-t játszotta el nagy sikerrel, hanem magát az estet is ő vezette. A Gömör legdélibb csücskéből, Serényfalváról származó nagyon szerény fiatalember a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tizenegyedikes diákja, s már eltökélten készül a felsőfokú tanulmányaira.

Beri Áron Serényfalváról, mindkét ágról igazi zenészcsaládból származik. Serényfalva egy 940 lakosú település Gömör déli csücskében, nem messze Putnoktól. A második világháború után Nagybalog és Uzapanyit lakosaival együtt a község jelentős részét vitték el háromnapos, „málenkij robot”-ra.

Áron büszkén mondja, hogy mind anyai, mind apai ágon számos zenész van a családjában, bár édesapja már csak hobbiból gitározott, s tőle leste el az alapokat is. Ő egyébként a katasztrófaelhárításnál dolgozik kéményseprőként, anyukája otthon a háztartást vezeti, s van dolga bőven, hiszen hatan vannak testvérek.

„Két bátyám közül az egyik egyetemista, a másik pedig szeptemberben kezdi a tanulmányait, szintén egyetemen. Van még három kisebb testvérem, de ők még nem állnak pályaválasztás előtt” – mondja Áron, aki szintén nem akar lemaradni a bátyjai mögött.

„A testvéreim is játszanak hangszereken, van dobos és hegedűs is a családban” – sorolja. Czakó Erika tanárnőt követve Nyíregyházán kötött ki, s nem bánta meg. Fokozatosan építi fel a repertoárját, s egyre több versenyen vesz részt. Az idén például Vácott, a IX. Országos Gitárversenyen a II. korcsoportban lett harmadik, míg a vajdasági Bácskatopolyán rendezett nemzetközi versenyen nem is talált legyőzőre.

„Tizenkét éves koromban az akkori gitártanáromtól hallottam először a Snétberger Zenei Tehetségközpontról, ahová felvételt nyertem, s azóta is a központ diákja vagyok” – mondja Áron. Az eltelt évek során a központnak számos felvidéki diákja is volt, közülük többen is, mint például Botos Béla Bumbi, Danyi Csaba vagy Botos Renátó is komoly karrier előtt állnak, ahogy az idei évfolyamot a várgedei Oláh Szebasztián abszolválta, aki szintén fellépett a Pesti Vigadóban tartott gálaesten.

A központról egyébként tudni kell, hogy a Balaton mellett, Felsőörsön található, előbb a diákok a nyári szünetben hathetes közös kurzuson vesznek rész, ezt követi egy őszi, majd egy tavaszi 3-3 hetes kurzus. Minden év egy közös gálakoncerttel zárul, s mindig más helyszínen. Koncerteztek már a Művészetek Palotájában, a Zeneakadémián, a MOM Művelődési Központban, Veszprémben, míg az idén a Pesti Vigadóban adtak nagyszabású koncertet.

„Nagyon megfogott Feri bácsi egyéni stílusa, amit én is mindenképpen el akartam sajátítani” – magyarázza, miért is van ott szinte a kezdetektől a központban. „A központban eltöltött évek alatt számos helyen játszhattunk Magyarországon és külföldön is. A legnagyobb élményem az első nagy zárókoncerten volt, amikor a Liszt Ferenc Zeneakadémián játszhattam együtt Feri bácsival” – meséli élményeit Áron, akit az idén műsorvezetőként is befogtak.

Áron egyébként mindenevő, de ami nagyon közel áll hozzá, az a klasszikus, a jazz és a rockzene, de van pár popszám is, amit szívesen meghallgat, így Michael Jacksont is. „Rengeteg zeneszerzőt szeretek, de akit kiemelnék, az Johann Sebastian Bach.” Rákérdezek, ismeri-e a rimaszombati származású gitárvirtuózt, Andreas Váradyt, s jön is gyorsan a válasz: „Andreas egy fantasztikus gitáros, s nagyon szeretem hallgatni őt is”.

A központban természetes, hogy mindenki megpróbálkozik a zeneszerzéssel is, így Áron is írt már saját darabokat, sőt a jazzben természetes az improvizáció is. Szólóban vagy zenekarban képzeled el a jövődet? – érdeklődöm, hiszen a gitár így is, úgy is jól használható hangszer. „Igazából a gitár is hasonló hangszer, mint a zongora, mert szólóban és zenekarban is egészen jól el lehet lenni vele.

Nagyrészt egyedül koncertezem, de néha kisebb, nagyobb formációkban is” – hangzik a válasz, s már igazából csak egy dologra vagyok kíváncsi, mivel tölti a szabadidejét. „Amikor éppen nem gitározással, ami ritkán fordul elő, akkor általában a családdal vagyok vagy horgászom. S mielőtt rákérdezne, barátnőm még nincs, kevés időm van, és koncentrálnom kell a főtárgyamra. Szerintem egyszer majd csak betoppan, amikor épp nem számítok rá.”

Beri Áron nagyon tudatosan építgeti a karrierjét, s ahogy tervezi az elkövetkező éveket, a Zenekadémia befejezése után szeretne egy kis elismertségre szert tenni, szeretne tanítani és boldog, sikeres életet élni. „Találkozunk még műsorvezetőként is?” – kérdezem befejezésül, mire jön is az azonnali válasz: „Akár, de gitározni is tudok ám!”