M. Nagy László, a Helembán élő nyugalmazott fotóriporter magánkiadásban jelenteti meg „Sorsom ez nekem” című fotóalbumát. A kiadvány közel száz értékes fotót, a szerző rövid novelláit, valamint verstöredékeit is tartalmazza.

Az érdeklődők előzetes megrendelése alapján kerül a megadott példányszámban nyomtatásra a kötet. A kiadvány bő egy hétig még megrendelhető M. Nagy Lászlónál.

„Régi álmom a barátaim biztatásával ötvözve egy igazi fotóalbum megjelentetése. Sokszori nekifutás, sikertelen próbálkozás után majdnem feladtam, de végül rászántam magamat és magánkiadásban jelentetem meg, a barátaim, mondhatni rajongóim segítségével, akik megrendeltek egy-egy példányt”

– kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását M. Nagy László.

A kiadvány a gazdag pályafutás és sokrétű tevékenység lenyomataként tarka képet kínál a fotográfiai alkotásokból. Az albumban közel ötven oldalt töltenek meg. A válogatással kapcsolatban a szerző kifejtette:

mondhatni a kedvenc fotóimból egy szűk válogatás, szinte minden területről, de a szociofotó lesz a „legerősebb csapat”.

A fotók mellett M. Nagy László szövegekkel is gazdagítja a kiadványt. Mint mondta: „A fényképezőgép mellé mindig csomagoltam tollat is, talán ezért is születtek olyan írások, amelyek kiegészítik a fotóimat, legyenek azok haikuformába öntött szövegek a fotók alá vagy mesék, novellák, köztük olyan is, amely pályázaton díjat is kapott.

Az érdekes címválasztásról ekképpen vall: „A sorsa mindenkinek a kezében van, egyetemben azzal, ami meg van írva. Kicsi korom óta rabja vagyok a fényképnek, de ez mégis csak felnőttként kerített hatalmába. Innentől sorsom ez nekem, hiszen otthagytam szeretett szülőfalumat, Rárósmúlyadot Ipolyostul, mindenestül. Végül a múlyadi gyerekből sportfotós lett Pozsonyban.”

A készülő kiadványt főként a közösségi hálón terjesztik. A kiadás példányszáma függ az előzetes megrendelőktől.

Az érdeklődők az alábbi elérhetőségeken rendelhetik meg a művészi kiadványt: hmnl@centrum.sk, 0907 470 820, vagy M. Nagy László közösségi oldalán.

Mint végezetül elmondta: a fotó sokat el tud mondani, de nem mindent. Minderre egy remek próbálkozás az említett kötet – teszem hozzá e sorok írójaként.