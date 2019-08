A hatodik alkalommal megrendezett nemzetközi zarándoknap a Kárpát-medence Mária-útvonalának teljes bejárásával, augusztus 24-én zajlott. Idén az édesapákért, az apai hivatásért, a családon belüli szerepük méltóságáért és kiteljesedéséért zarándokoltak és imádkoztak.

A Felvidék is útra kelt. A Via Mariae Polgári Társulás, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, az egyházközségek, társulások, önkéntesek szervezésében indultak útnak egyazon cél érdekében, gyalogosan, kerékpárral, vízi járművel, autóbusszal a kijelölt célállomásokra.

A kerékpárosok a Kürt–Cigléd–Udvard–Bény útvonalat járták be, mintegy nyolcvan kilométert karikáztak a bényi Nagyboldogasszony-templomig. Kürtről a Mindenszentek templomából nemcsak a kerékpárosok, de a gyalogosok is útra keltek ft. Maga Péter áldásával, aki a ciglédi kegyhelyig kísérte a zarándokokat, és azoknak a híveknek, akik nem tudták vállalni a zarándoklást, szentmisét mutatott be a ciglédi kápolnánál. A gyalogosok továbbindultak Szent Miklós irányába, ahol frissítővel várták őket és csatlakoztak néhányan. Velük tartott Józsa Attila ógyallai plébános is. Húsz kilométer gyaloglás után érkeztek meg Udvardra, ahol a zárószentmisét Nagy András és Józsa Attila lelkiatyák mutatták be.

A szőgyéniek is útra keltek. Csatlakoztak hozzájuk nagyölvedi, párkányi, köbölkúti, ebedi zarándokok, így mintegy harmincan a Nagyboldogasszony-templomból indultak el Farkas Zsolt atya áldásával és kíséretében. Bart községet érintve pihentek meg, ahol a Szent Kereszt felmagasztalása templomban fogadták őket az egyházközség tagjai, akik frissítőt, pogácsát és süteményt kínáltak. Zsolt atya imát és áldást mondott, majd folytatták útjukat Bény irányába, ahová a 16,7 km-es szakasz megtétele után a zárómisére érkeztek. A legfiatalabb zarándok tizenkét éves, a legidősebb hetvenéves volt.

Szalkáról nyolcan indultak el Vanda Károly atya áldásával. Garampáldon frissítővel fogadták őket és tizenöten csatlakoztak a csapathoz, így együtt érkeztek a 13,5 km-es táv megtétele után a bényi templomba. A legfiatalabb zarándok tizenöt, a legidősebb hetvenöt éves volt. Megérkeztek a Szőgyénből indult gyalogosok és a Kürtről indult kerékpárosok, de autókkal és autóbusszal is érkeztek hívek a környező falvakból. A Magyarok Nagyasszonyáról elnevezett, 12. századi, román stílusú, kéttornyú templomban mutatta be ft. Farkas Zsolt a zárószentmisét, és imádkozott az édesapákért, a családokért és a zarándokok szándékáért. A bényi egyházközség tagjai gazdag szeretetvendégséggel várták a zarándokokat.

Ipolyságról, a déli határvárosból reggel indultak el a zarándokok Nagytúr érintésével Palástra. 25 km gyaloglás után a palásti Babba-kápolnánál mutatta be a zárószentmisét Hlédik László plébános, ahová csatlakoztak a helyiek, és a környékbeli falvakból is érkeztek imádkozók.

A zoboraljai hívő közösség is útra kelt az édesapákért. Nagykér, Berencs, és Nagycétény érintésével érkeztek meg Nyitracshibe, összesen 27 km gyaloglás után. Lelkiatyák és szerzetes nővérek kíséretében minden korosztály képviselve volt, gyermekek is akadtak szép számmal a menetben. A zarándokmisére gyűjtőbusz indult, mely Alsóbodok, Pográny, Csitár, Nyitragerencsér, Nyitra, Berencs, Nagykér, és Nagycétény érintésével szállította a híveket a nyitracsehi Keresztelő Szent János-templomba, ahol ft. Hegyi Péter mutatta be a zárószentmisét.

Az 1Úton vízi zarándoklat Komárom és Esztergom közt zajlott augusztus 23-24-én, az SzMCs vízi cserkészei szervezésében.

A Mária-út teljes szakasza összekötötte az azonos célért zarándoklókat, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír. Az anyaországban és a Kárpát-medencében ezrek keltek útra, egy úton, egy célért.

Egész napon át imádkozva, énekelve, vagy csendben elmélkedve járták be az utat. Imádkoztak azért, hogy minél több férfi vállalja az apaszerepet, vállalja a felelősséget a családért. De imádkoztak régen élt nagypapákért, édesapákért, fiakért, unokákért, leendő apákért, imádkoztak megbocsátásért, szeretetért, megértésért, és azért, hogy erőssé váljon a család egysége, a jó édesapák gondos szeretete által. Ez a keresztény Európa megmaradásának egyik záloga.

Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma