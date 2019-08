Az idei nyár a mátyóci görögkatolikus egyház életében eseménydús volt. Gyorsan repült az idő, de tartalmasan. Az összekovácsoltság, barátság mindig jelen volt egy-egy esemény során.

A nyarat egy családi nap megrendezésével kezdték. Kicsik és nagyok összegyűltek, közösen játszottak, beszélgettek, szórakoztak. Idén a máriapócsi zarándoklat is nyárra került, a községből autóbusz indult a pócsi könnyező Szűzanyához.

Az egyházközség kerékpártúrákat is szervezett a nyár folyamán. Jelenleg a hatodik túránál tartanak, összesen közel százkilencven kilométert tettek meg. Az úti célok közt szerepelt a szirénfalvai lengős híd, Ungpinkóc, Lakárd, Magasrév, Lelesz, Pólyán, Latorca.

Ezen alkalmak által a templomon kívül is formálják a közösségüket.

Nagyboldogasszony ünnepnapja alkalmából a templom búcsújára került sor. A hajagosi szentkép egyházról egyházra vándorol, Matyócra éppen ezen a napon hozták és egy hétig itt is maradt a templomban.

Az egyház község tagjai nemcsak sportolnak, de főznek is. A mátyóci falunap alkalmából az egyházközség részt vett a gulyásfőző versenyen, ahol be is zsebelte az első díjat. A sikeres szereplés után úgy gondolták, hogy az összeszokott csapat képviseltesse magát a nagykaposi Lecsófesztiválon is. A helyezés itt elmaradt, de a hangulat és az újabb barátságok nem.

Természetesen ezek csak a főbb események voltak a mátyóci egyházközség életében. Szerencsére volt keresztelő, esküvő, de sajnos temetés is.