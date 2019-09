A 39. Csallóközi Vásár szombati napján a dunaszerdahelyi DAC a MOL Arénában fogadta a Rózsahegy csapatát, hogy reményeik szerint egy remek sportélményt biztosítsanak a szurkolóiknak. A Fortuna Liga 9. fordulója azonban a várva várt sikert nem hozta meg, a Rózsahegy elvitte a három pontot Dunaszerdahelyről.

Peter Hyballa (DAC): „Gratulálok a Rózsahegynek a három ponthoz. Szerintem inkább döntetlenesélyes volt a meccs, egy 0:0 vagy 1:1 jobban tükrözte volna a játék képét. Ők egy rögzített helyzet után betaláltak, mi viszont nem, noha mintegy 20 pontrúgást is elvégezhettünk. Jó néhány helyzetet kidolgoztunk, de egyikből sem született gól. Az egyik legrosszabb első félidőt produkáltuk, amióta a klubban vagyok. Természetesen ehhez kellett az ellenfél szervezett védelmi játéka is, míg számunkra szinte semmi nem jött össze. Nem szereztük meg a lepattanókat, a passzaink pontatlanok voltak. Ráadásul a gólnál Vida Kristopher is felesleges hibát vétett, és elvesztette a labdát, a Rózsahegyet pedig nem tudtuk feltartóztatni. Ha a rossz első félidő után 0:0-val vonulhattunk volna a kabinba, máshogy alakult volna a folytatás. Az ittlétem óta nagyjából 25-ször szerzett ellenünk vezetést az ellenfél, ezért cserével kezdtük a második félidőt. Taiwo beállításával növelni akartuk a nyomást, ami úgy-ahogy sikerült is. A második félidőben jobb csapat voltunk, az utolsó 20 percben egyértelműen fölényben játszottunk, amit nem tudtunk gólra váltani. Tanulnunk kell ebből a vereségből, és szerdán a kupában helyrehozni a hibát.”

(fcdac.sk)

(Fotó: Hideghéty/Felvidék.ma)