Nagy Myrtillt a somorjai VMK igazgatóját kérdeztük a 2019/20-as színházi évadról, amely ugyancsak izgalmasnak igérkezik.

Mit kínál a 2019/20-as évad Somorja és környéke színházkedvelő közönségének?

A somorjai Városi Művelődési Központ bérleteseinek idén 6+1 előadást kínál (a 7. előadásra a jegyet bérleteseink fél áron vásárolhatják meg). Az előadások idén is igyekeznek a legszélesebb igényhez igazodni, tehát több műfajt is felsorakoztatunk. Úgy tűnik a bérletünk a somorjai és környékbeli színházkedvelők körében egyre nagyobb népszerűségnek örvend, mert ugyan még nem zárult le az árusítás (szeptember végéig árusítjuk a bérleteket), de már most látszik, hogy többen tartanak rá igényt, mint tavaly.

És van egy nagyszerű hírünk is: Somorja város támogatásának köszönhetően, a nyáron felújítottuk a nézőtér légtechnikáját, így most már nem csak fűteni, de hűteni is tudjuk a színháztermet.

De ne feledkezzünk meg a gyermekeknek szóló Csillagszemű bérletről sem, mely szintén 6 gyermekelőadással várja a gyermekeket szombat délelőttönként. A Kisebbségi Kulturális Alap támogatásának köszönhetően a bérlet a gyerekeknek a 6 előadásra csupán 24,00 euró és itt is a műfaj előadóinak színe-java szórakoztatja majd a legkisebbeket.

Pár szóval ajánlaná az egyes előadásokat?

Az első felnőtt bérletes előadásra október 23-án kerül sor, s nem kisebb produkcióval, mint a kassai Thália Színház Légy jó mindhalálig c. nagyon sikeres musicaljével indítunk. Ennek az előadásnak az érdekessége, hogy rendkívül tehetséges és ügyes gyerekek játszanak benne. Az előadás híre bejárta már a környéket, óriási iránta az érdeklődés, ezért délelőtt kimondottan gyermekeknek, helyi és környékbeli iskolásoknak is bemutatjuk.

Novemberben a Komáromi Jókai Színház Teljesen idegenek c. darabja kerül bemutatásra. Decemberben szintén hazai színház, a dunaszerdahelyi Rivalda Színház mutatja be nálunk Egressy Zoltán Sóska, sültkrumpli c. darabját, mely a futball világának kevésbé ismert szegmensébe, a játékvezetői öltözőbe repít minket. Itt használnám ki az alkalmat, hogy elmondjam, számunkra a hazai színházak bemutatói a legfontosabbak, kötelességünknek érezzük, hogy a lehető legtöbb alkalommal hozzuk őket Somorjára, nemcsak azért, hogy támogassuk a hazai színházakat, hanem azért is, hogy a közönség ismerje és szeresse a saját művészeit és műhelyeit.

2020 februárjában a budapesti Spirit Színház mutatja be a Nagyon Nagy Ő c. vígjátékot. Márciusban ismét a Thália jön hozzánk egy immár klasszikussá vált darabbal, a Portugállal, melynek érdekessége, hogy palóc nyelvjárásban játszódik és egy Kassa vidéki faluba, Restére van helyezve. Áprilisban a Veres1Színház mutatja be a Hogyan nevezzelek? c. vígjátékot, majd pedig a +1 előadásként a budapesti Hadart Színház adja elő Szabó Máté ketten Egy/Más Ellen vígjátékát.

Tehát a musicaltől a tragikomédián át a vígjátékig ismét nagyszerű kínálatból válogathatnak azok is, akik nem váltanak bérletet, hanem csak egy-egy darabra szeretnének eljönni.

Aki az előadásokról többet szeretne tudni, ill. tájékozódni szeretne, látogasson el honlapunkra a www.mskssamorin.sk címre.

Említene néhány olyan művészt, akiket láthatunk?

Nehéz kiragadni bárkit is egy előadásból, hisz mindenki egyformán fontos és esszenciális egy darabban. Színházlátogatásra való ösztönzésként talán a nagyszerű hazai művészeinket emelném ki: Bandor Éva és Tóth Tibor Jászai Mari-díjas színészek és Bárdos Judit a Jókai Színházból a Teljesen idegenek c. előadásban lesznek láthatók. Nádasdy Péter és Bocsárszky Attila a Thália Színház egyedi hangú művészei, de itt van Gubík Ági is, aki most a Spirit Színház előadásában lesz látható.

A gyerekeknek szóló előadásoknak milyen volt a látogatottsága az elmúlt évben?

Gyermekbérletünk az előző szezonban élte első évfolyamát és nagy örömünkre nagyon nagy érdeklődés övezte. Tavaly 65 gyerekbérletet adtunk ki és az előadásokon átlagosan 80 fő vett részt, idén ez minden bizonnyal több lesz, mert ismét sikerült sokszínűre festeni a kínálatot.

Októberben a Csavar Színház, novemberben a BaHorKa Társulat, februárban a Vaskakas Bábszínház, márciusban Boka Gábor, áprilisban a Kuttyomfitty Társulat és májusban a Csemete Bábszínház látogat el a gyerekekhez.

Köszönöm a válaszokat!