Mintegy az egykor nagy sikerű, sok-sok rendezvényt magába foglaló Hot Art utódjaként jött létre Rimaszombatban a Szombati Jazztival nevű nyári zenei fesztivál, amelyet idén második alkalommal rendeztek meg, s nyár minden hónapjára jutott egy-egy koncert annak a Fekete sas étteremnek az udvarán, ahol annak idején Petőfi Sándor is megfordult. Tóbiás Szidi és a rimaszombati származású Zuzana Mikulcová mellett brazil melódiákat is meghallgathattunk.

Szinte minden koncertje előtt elmeséli Tóbiás Szidi, nem indult könnyen a színésznői pályája. A keleti végekről elszármazott (ez a régió olyan tehetségeket adott a szlovákiai magyarságnak, mint Benkő Géza, Kassai Csongor, Kövesdi Szabó Mária vagy Tóth Tibor) színésznő, mielőtt a színpadi deszkákkal eljegyezte volna magát, volt kokszoló munkás, könyvtáros, majd súgóként és segédszínészként helyezkedett el a kassai Tháliában.

Eltanácsolták, mondván, sosem lesz színész belőle. De ő nem adta fel, s 2011-ben az év színésznője lett Szlovákiában A gazda vére című előadás női főszerepéért. Rajta kívül csak Gál Tamásnak sikerült mindez a szlovákiai magyar színészek közül.

Tóbiás Szidi Pozsony művészszínházának, az Astorkának az oszlopos tagja, ahol nemcsak főszerepeket játszik, de sokszor dalra is fakad egyes előadásokban, mint teszi ezt a Pavel Vilikovský írásai alapján készült Röpülő hó című előadásban is, ahol szövegíróként is közreműködött. Nem először tette ezt, hisz annak idején már egy Gorkij-előadásban is hallhattuk énekelni. A művésznőnek eddig hét lemeze jelent meg, amelyeknek zenéjét nagyrészt Milan Vyskočko Vyskočáni szerezte, de dolgozott Petr Hapkával is.

A dalok szövegeit haláláig főleg férje, Peter Lipovský követte el, de írt számára szövegeket Milan Lasica, ahogy Petőfi Sándor is, amelyeket mindig magyarul énekel el. Csapatával (Milan Vyskočáni, Viliam Majer, Andrej Gál, Igor Ajdži Sabo) nemcsak Szlovákiában koncertezik, hanem rendszeresen megfordulnak Csehországban, s jártak már Budapesten is. A művésznőt sokan ismerhetik Peter Bebjak Barackliget című filmjéből is, amelyben Szidi mellett (aki természetesen itt is dalra fakad) Cserhalmi Györgyöt, Nádasdi Pétert, Mokos Attilát, Molnár Xéniát és Dráfi Mátyást láthattuk. Rimaszombatban a vihar „kísérletet tett” a Hétszerelem (ez a címe Tóbiás Szidi 2017-ben megjelent duplalbumának, amely egyféle best off is az eddigi életműből) címet viselő koncert elmosására, de az csak részben sikerült neki.

Énekesnővel kezdett a jazztival, s azzal is zárt, a harmadik koncert vendége ugyanis a rimaszombati születésű Zuzana Mikulcová volt, aki szintén saját csapatával (Andrej Hruška, Michal Šelep, Ľuboš „Ežo” Ambrozai) érkezett, s adott koncertet mintegy három év után szülővárosában. Mikulcová 2010-ben tűnt fel a szlovák könnyűzenei életben, amikor megnyerte a Szlovák dzsessz új arcai című országos versenyt. Akkoriban a Sanyland énekesnőjeként is működött, de mára önállósította magát, s már maga írja a szövegeit és a zenét is. 2014-ben Pozsonyban James Blunt előtt lépett fel, de több televíziós műsorban is feltűnt. Eddig két lemeze jelent meg, a második Lány címmel az idén. Igazi feltűnést mégis az 1907-ben Bartók Béla által Tolna megyében gyűjtött Kis kece lányom sajátos feldolgozásával keltett, amelyet Michal Šelep nagybőgő kíséretében a stomfai (Stupava) zsinagógában vettel fel.

A két jeles énekes mellett harmadikként a brazil Marco Antonio da Costával kiegészült Alan & Štefan Bartuš Trio feat brazil melódiákat szólaltatott meg a forró júliusi batyi éjszakában.