Szombaton egy temesvári irodalmi kör mutatkozik be — Partiumi színházi gyűjteményt tekinthet meg a közönség Nagyváradon— „Kézen fogva hatvan éve”, avagy Jubiláló párok a délvidéki Muzslyán — Szék bűvöletében — vendégünk Tata, azaz Novák Ferenc — valamint Táncháztalálkozó Zentán, Szent Mihály napján. Vasárnap, október 6-án a százhetven évvel ezelőtt kivégzett aradi vértanúkra emlékeznek.

Temesváron a múlt század kilencvenes éveinek elejéig működött a Franyó Zoltán nevét viselő irodalmi kör, a tollforgatók és az irodalomkedvelők fórumaként. Tamás Péter, a Várbástya Egyesület elnöke csaknem három évtizeden át tartó szünet után kezdeményezte, hogy indítsák újra az irodalmi kört. A csütörtöki első találkozó vendége Karácsonyi Zsolt költő, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke, a Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője. A telt házas rendezvény után Lehőcz László először a kezdeményező Tamás Pétert kérte mikrofon elé.

Muzslyán az a szokás, hogy közös ünnepre, fogadalmuk megerősítésére hívják meg az abban az évben jubiláló házaspárokat. A Szűz Mária Szent Neve templomban most ezüstlakodalmasokat és egy gyémántlakodalmas párt köszöntöttek. Kónya-Kovács Otília szólaltatta meg az ünneplő párokat.

A Hagyományok Háza tematikus napok rendezvénysorozata szeptember 28-án Szék gazdag kulturális értékeit, sokszínű táncéletét mutatta be. A családi programokat, a napközbeni Táncvásárt és a gasztronómiai bemutatót követően Novák Ferenc „Tata” táncos-zenés előadása, utána pedig hajnalig tartó táncház várta az érdeklődőket. Novák Ferenccel Benkei Ildikó szerkesztő-műsorvezető beszélgetett.

Még egy rendezvény a tánc világából: szeptember utolsó hétvégéjén rendezték meg Zentán a III. Szent Mihály-napi Táncháztalálkozó és Sokadalom című programsorozatot. A Hagyományok Háza Hálózat Vajdaság és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közös eseményén több mint félezer fellépő állt színpadra a közönség örömére. Ternovácz Fanni összeállítását hallhatják az eseményről.

Végezetül vasárnap az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc véres megtorlásának 170. évfordulójára emlékeznek Aradon. A tizenhárom mártír honvédtisztről való méltó megemlékezésre csak az 1867-es kiegyezés után kerülhetett sor.

A 19. század második felében alakult, ma is működő Kölcsey Egyesület irányításával gyűjtés indult a forradalmi ereklyék felkutatására és megvásárlására. Végül az összegyűlt tárgyakat méltó helyen mutathatták be az 1893-ban megnyílt Ereklyemúzeumban. A román kommunista diktatúra az 1970-es években a raktárakba száműzte a relikviákat, de négy évvel ezelőtt az Arad Megyei Múzeumban ismét egy állandó kiállítást rendezhettek. A napokban az Aradi Magyar Napok keretében egy kamarakiállítással is bővült a közszemlére tett tárgyak gyűjteménye. Pataky Lehel Zsolt számol be a rendezvényről.

