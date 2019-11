Összesen 3 500 példányban, minden füleki háztartásba ingyenesen eljut a Füleki Hírlap aktuális száma, amelynek címlapján az Idősek Hónapja alkalmából megtartott rendezvényekről számolnak be. De folytatják az állandó rovataikat, ahogyan interjút olvashatnak a Füleki Gimnázium új igazgatójával, Péter Jurajjal is.

Nem feledkeztek meg Füleken a szépkorúakról, akiket számos rendezvényen köszöntöttek. Gőzerővel folytatódnak a felújítások a városban, zajlik a gimnázium épülete belterének felújítása, a Vigadó fűtésrendszerének a cseréje, s jövőre megújul a város első kultúrpalotája, a Művészeti Alapiskola volt koncertterme is. A lap beszámol a képviselő-testület szeptemberi és októberi üléseiről, míg a képviselők közül ezúttal Orosz Margitot mutatják be, aki már a második ciklusban képviseli a választók érdekeit. Megtudjuk azt is, hogy az étkezők száma az iskolákban az új törvény ellenére a várt alatt maradt, több mint egymillió eurós fejlesztésre került sor a szakközépiskolában, míg a II. Koháry Alapiskola diákjai sikeresen szerepeltek egy pályázaton Hulita Vilmosról írt pályamunkájukkal. Kultúreseményekben is gazdag volt az október, hiszen tizedik alkalommal rendezték meg a Borvirág Fesztivált, s folytatódott a LiteraTúra is, amelynek a vendégei Juhász Katalin, illetve Háy János voltak.

Korlátozza a város a játéktermek nyitvatartási napjainak a számát, az eddigi három helyett januártól tizenöt napon át tartanak majd zárva. Amíg legutóbb a város tisztasága volt az Érdekel a véleményük rovat témája, most a kutyák chippel való ellátása kerül a figyelem középpontjába. Mi a véleménye az új állatorvosi ellátásról szóló törvényről? Van az ebek chipelésének jelentősége? Bechipeltették már a kutyájukat? Válaszaikat és visszajelzéseiket november 15-ig várják elektronikusan a tlacove@filakovo.sk e-mail címre, üzenetben a közösségi hálón, a város oldalán, hozzászólásban a kapcsolódó poszt alatt, postázva a Radničná 25, 986 01 Fiľakovo címre, illetve személyesen is leadhatják a városi hivatal iktatójában „Füleki Hírlap – A hónap témája” megjelöléssel.

A lap hosszabb interjút közöl Péter Jurajjal, a Füleki Gimnázium új igazgatójával (helyettese Kerekes László lett), aki az intézményt 15 éven át vezető Molnár Lászlótól vette át a stafétabotot. Szvorák Zsuzsától pedig megtudhatják, milyen újdonságokkal várta az idén a diákokat a gimnázium.