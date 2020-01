Ján Kuciak újságíró és a jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolása ügyében jelenleg négy vádlott áll a bíróság előtt: Marian K., Alena Zs., Sz. Tamás és Miroslav M.

Ružena Sabová, a Specializált Büntetőbíróság szenátusának elnöke hétfőn, január 13-án nyitotta meg a főtárgyalást Ján Kuciak újságíró és a jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolása ügyében.

A főtárgyalás első napján előbb az ügyész ismertette a vádakat, majd kihallgattak hármat a négy vádlott közül. Miroslav M. beismerte bűnösségét, ahogy korábban az előkészítő eljárás keretében is tette. Sz. Tamás ellenben továbbra is tagadta a bűnösségét. Azt állította, Andruskó csupán azzal bízta meg őket, hogy verjék meg az újságírót, de amikor a házához értek, Miroslav M. már csak két holttestet talált ott. Alena Zs. szintén tagadta a bűnösségét. Elismerte, hogy ismeri Marian K.-t, aki a lánya keresztapja, és ismeri Andruskó Zoltánt is. Andruskó korábbi vallomását, miszerint Alena Zs. őt bérelte fel Kuciak megölésére, elutasította. Marian K. megtagadta a vallomástételt a Specializált Büntetőbíróság szenátusa előtt. Annak ellenére, hogy korábban kilátásba helyezte a vallomástételt, később meggondolta magát, és úgy döntött, hogy csak az egyes bizonyítékokkal összefüggésben fog állást foglalni. Csupán az egyik vádpontot, az illegális fegyvertartást ismerte be. Állítása szerint olyan lőszerek voltak a birtokában, amelyeket még a sorkatonai szolgálatáról hozott magával, de megfeledkezett róluk. Ezeket a volt felesége pozsonyi (Bratislava) házában találták meg egy házkutatás során.

A vád szerint Marian K. rendelte meg a gyilkosságot

A vád szerint Marian K. azért akart bosszút állni, mert Kuciak a gazdasági jellegű bűncselekményeiről cikkezett.

Marian K., a Kuciak-gyilkosság egyik vádlottja megtagadta a vallomástételt a Specializált Büntetőbíróság szenátusa előtt. Csupán az egyes bizonyítékokkal kapcsolatban akar majd állást foglalni, amelyeket a főtárgyaláson készülnek előterjeszteni.

Daniel Lipšic, a Kuciak-család jogi képviselője tiszteletben tartja a vádlott jogát ahhoz, hogy megtagadja a vallomástételt, hozzátette ugyanakkor, hogy a későbbiekben tett vallomás veszíthet a hitelességéből.

Marian K. volt az utolsó a négy vádlott közül, akit hétfőn hallgatott volna ki a bíróság. Annak ellenére, hogy korábban kilátásba helyezte a vallomástételt, később meggondolta magát, és úgy döntött, hogy csak az egyes bizonyítékokkal összefüggésben fog állást foglalni.

A bizonyítékok között lesznek tanúvallomások, tárgyi és ún. digitális bizonyítékok is. Ez utóbbiak közé tartoznak például a Threema-üzenetek átiratai.

A vádpontok közül Marian K. egyedül az illegális fegyvertartás és -kereskedelem vádjával kapcsolatban foglalt állást. Ezt a tettét beismerte. Elmondása szerint egy olyan lőszer volt a birtokában, amelyet még a sorkatonai szolgálatáról vitt haza.

Alena Zs. tagadja, hogy Marian K.-nak köze lenne Kuciak meggyilkolásához

Marian K. semmiféle gyilkosságot nem rendelt meg nálam, jelentette ki hétfőn a Specializált Büntetőbíróság (ŠTS) szenátusa előtt Alena Zs., a Kuciak-gyilkosság egyik vádlottja.

Alena Zs. azt állította, hogy a vádlottak közül egyedül Marian K.-t ismeri. Tagadta, hogy köze lenne Ján Kuciak újságíró meggyilkolásához. Hozzátette: a médiából hallotta ezt a nevet először, amikor Marian K. megfenyegette Kuciakot.

„Úgy véljük, hogy Alena Zs.-nek a bizonyítékok előterjesztése után tett vallomása veszíteni fog a hitelességéből, mivel a vallomását a már ismert bizonyítékokhoz fogja igazítani” 0 jelentette ki Daniel Lipšic, a Kuciak-család jogi képviselője. Hozzátette: a vádlott hétfői kijelentéseit több objektív bizonyíték is cáfolja, többek között a Threema-üzenetek.

Alena Zs. a kérdésekre nem volt hajlandó válaszolni, ugyanúgy, ahogy korábban Sz. Tamás sem. Annyit mondott, hogy csak Andruskó Zoltán kihallgatása után fog teljes vallomást tenni, és csak ezután fog válaszolni a kérdésekre is.

Miroslav M. beismerte a bíróságon Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolását

A Kuciak-gyilkossággal vádolt Miroslav M. hétfőn, január 13-án vallomást tett a Speciális Büntetőbíróság előtt.

Mint arról már beszámoltunk, pontosan leírta, hogyan hajtotta végre a kettős gyilkosságot. E szerint a bűncselekmény elkövetését Andruskó Zoltán rendelte meg, eredetileg el kellett volna rabolniuk az újságírót, de Miroslav M. szerint Sz. Tamás úgy találta, hogy ez lehetetlen.

A vádlottak kihallgatása után a kárvallottak vallomástétele következik

A tárgyalás Andruskó Zoltán tanúvallomásával folytatódik majd.

Andruskót az ŠTS egy másik szenátusa korábban 15 év szabadságvesztésre ítélte, miután jóváhagyta az ügyésszel kötött vádalkut. A Kuciak-gyilkosság ügyében most tanúként lép fel.

Az első tárgyalási nap végén két kárvallottat hallgattak meg: a meggyilkolt Molnár Péter gyermekének édesanyját, Viktória Langerovát, valamint az áldozat nővérét, Molnár Szilviát.

Kedden, január 14-én tesznek vallomást a bíróságon Ján Kuciak szülei és Martina Kušnírová édesanyja, Zlatica.

Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő bízik benne, hogy a Kuciak-Kušnírová-gyilkosság elkövetői elnyerik méltó büntetésüket

A kormányfő erről a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést a hétfői tárgyalás berekesztése után.

A miniszterelnök szerint fontos, hogy mindenki lássa: Szlovákiában a törvények kivétel nélkül mindenkire egyformán vonatkoznak. Egyben köszönetet mondott a nyomozóknak, a rendőröknek és az ügyészeknek az elvégzett munkáért. Hozzátette: arra buzdítja az illetékes szerveket, hogy igazságosan, a törvényekkel és az alkotmánnyal összhangban ítélkezzenek.

A miniszterelnök felidézte, hogy az újságíró-gyilkosság kivizsgálása volt az egyik prioritás, amelyet kitűzött maga elé, amikor a kormány élére állt.

Pellegrini Robert Ficót, a Smer-SD elnökét váltotta a miniszterelnöki székben. A kormányváltást az újságíró meggyilkolása után kialakult helyzet követelte meg.

Ján Kuciakot és Martina Kušnírovát 2018. február 21-én gyilkolták meg nagymácsédi (Veľká Mača) házukban. A kettős gyilkosság után több tüntetésre is sor került, melyeket a Tisztességes Szlovákiáért kezdeményezés szervezett.

(tasr/Felvidék.ma)