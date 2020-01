A Magyar Nemzet január 6-i számában „Aki felvidéki magyarnak vallja magát, az a szíve mélyén optimista” címmel interjút közölt José, azaz Ropog József felvidéki magyar rapperrel, aki a Lesz még nyár című dalával vált ismertté az elmúlt hetekben.

Beszélgetőtársa, Pataki Tamás „a Felvidéken is lesz még nyár” szövegrészre utalva feltette a kérdést, vajon valóban derűlátó-e. José szerint „aki felvidéki magyarnak vallja magát, az a szíve mélyén optimista“, pesszimista hozzáállással nem is tudta volna megírni ezt a dalt.

A dal azonban nemcsak optimizmusról árulkodik, hanem arról is, hogy a rapper bátran nyúl tabutémákhoz, s nyíltan elmondja a véleményét többek között a himnusztörvényről és a felvidéki magyarság asszimilációjáról is.

Arra a kérdésre, vajon mi késztette arra, hogy állást foglaljon ezekben a kényes témákban, azt a választ adta, hogy ez már hosszú ideje érlelődött benne, a himnusztörvényt megelőzően is voltak jegyzetei a dalszöveghez, melyek fokozatosan bővültek, módosultak. Mint mondta, a legszomorúbbnak azt tartja, hogy az évek során nem igazán változott semmi.

„Olyan dolgokról beszélek az új dalban, amelyekről a Felvidéken beszélni kell, bár a legtöbb esetben tabutémának számítanak“ – állapította meg.

A felvetésre, vajon a zenével miként lehet a káros társadalmi jelenségek ellen tenni, azt válaszolta, hogy aki olyan szerencsés helyzetben van, hogy el tudja juttatni a gondolatait az emberekhez, annak beszélnie kell a problémákról. Úgy vélekedett, hogy a legnagyobb gondot a nyelvi korlátok jelentik.

„Elég sok magyar iskola és óvoda van, tehát a lehetőség adott lenne minden magyar szülőnek, hogy magyar intézménybe adja a gyerekét. Sokan aggódnak azonban, hogy a jövőben nem tud majd a gyerek érvényesülni, mivel nem tanulja meg rendesen a szlovák nyelvet. A szlovák nyelvet anyanyelvként tanítják a magyar iskolákban is, így többet tudnak meg a magyar gyerekek a szlovák irodalom alakjairól, mint mondjuk arról, hogy ha eltévednek valahol az országban, hogyan kérjenek útbaigazítást“. Példaként felhozta, ő maga is hamarabb és jobban megtanult angolul, amit idegen nyelvként tanítanak, mint szlovákul.

A dal közönségvisszhangjára vonatkozó kérdésre elárulta, sokkal több pozitív visszajelzést kapott, mint negatívat, s ez utóbbiak sem a nemzeti érzelmű tartalomnak szóltak. Mint nyugtázta, ezt tartja eddigi legsikeresebb dalának. Viszont megjegyezte, nem szeretné magát beskatulyázni. Úgy fogalmazott, hogy ő egy felvidéki srác, akinek vannak nézetei a világról, az őt körülvevő dolgokról, történésekről, a nemzeti kérdés pedig egy téma az őt foglalkoztató számtalan probléma közül.

A zenéje elérhetősége kapcsán megtudtuk, a videoklipjeit a YouTube-on lehet megtekinteni, ezenkívül a dalok az összes nagyobb digitális streaming platformon is elérhetők. Elárulta, fellépési ajánlatokkal eddig nem halmozták el, néhány falunapi rendezvényen kapott csak lehetőséget, főként Karván, ahol jelenleg él. Most azonban, az új dal kapcsán érkezett néhány felkérés.

Mint mondta, rapzenével nagyjából egy évtizede foglalkozik, a tavalyi esztendőt tartja a legaktívabb időszakának, amikor öt videoklipje jelent meg. Megállapította, az lenne az igazi számára, ha meg tudna élni a zenélésből, ez azonban messze nincs így, bár a legutóbbi klipje elkészítéséhez kapott egy nagylelkű támogatást a cége tulajdonosaitól. Egyébként a fiatalember gépészmérnöki diplomát szerzett Brünnben, és hajótesttervezőként dolgozik Révkomáromban.

Végezetül szó esett arról, hogy az év végén az Ismerős Arcok koncertje előtt léphetett fel, ahol elénekelte a Lesz még nyárt. Ennek kapcsán az interjú készítője feltette a kérdést, vajon szerinte fel kell-e állni a Nélküled elhangzása alatt?

József óriási megtiszteltetésnek tekinti, hogy elénekelhette a dalt az Ismerős Arcok-koncert előtt. A felállással kapcsolatban viszont kijelentette, hogy egy normális világban egy ilyen kérdésnek fel sem szabadna merülnie. Véleménye szerint a Nélküled nemcsak a DAC, hanem a felvidéki magyarság himnuszává is vált, s mint ilyen, a magyar nemzeti identitást erősíti.