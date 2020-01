Salgótarjánban és környékén több neves művész született, akiknek az emlékét hűségesen ápolja a hálás utókor. Tolnay Klári, Komlóssy Erzsébet, Molnár Tibor mellett a nógrádi székhelytől pár kilométerre található Salgóbányán született száz esztendővel ezelőtt Zenthe Ferenc Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze. E nevezetes évforduló tiszteletére a város emlékévet hirdetett számtalan rendezvénnyel. Az emlékév fővédnöke a színművész fia, ifj. Zenthe Ferenc, s az első rendezvény a nevét viselő színház új bemutatója lesz, amelyet Mikó István rendez. A Nem élhetek muzsikaszó nélkül című Móricz-darab egyik főszerepét a komáromi származású Jókai Ági játssza.

Sajtótájékoztatóval indult az emlékév, amelyen a szervezők arról is beszámoltak, hogy mintegy húsz rendezvénnyel emlékeznek a legendás színművészre, aki azon kevesek közé tartozott, akit mindenki szeretett. Előbb a Tenkes kapitánya címszereplőjeként, később a Szomszédok Taki bácsijaként szerzett magának egyöntetű szeretetet. Ám a Madách Színház hűséges művésze anyaszínházában is sok-sok szerepben bizonyított. Oscar-díjra is jelölték a Jób lázadása című filmet, amelyben Temessy Hédi és Rudolf Péter oldalán csillantotta meg kivételes képességeit. S nem mellesleg közel fél évszázad alatt hetente kapcsolták be a rádiót a Szabó család kedvéért.

A sajtótájékoztatón részt vett Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere, Simon Lajos, a Zenthe Ferenc Színház igazgatója és az emlékév fővédnöki tisztét elvállaló, s az apjára megszólalásig hasonlító ifj. Zenthe Ferenc is, aki kiemelte: édesapját mindig kitüntető figyelem vette körül Salgótarjánban, s ő is nagy örömmel jön el szinte minden itteni premierre, s elégedetten látja, hogy a színház folyamatosan fejlődik, bemutatói iránt egyre nagyobb a szakmai érdeklődés is.

Fekete Zsolt polgármester hangsúlyozta,

mindent megtesznek, hogy Zenthe Ferenc neve ne halványuljon el a köztudatban.

Az emlékév során drámapályázatot írnak ki, kiadják a Zenthe-emlékérmet, elkészül a Zenthe-tortaszelet, s a színház is több bemutatót tart a megszokottnál. Így tavasszal még bemutatásra kerül a Nem élhetek muzsikaszó nélkül, a Tanulmány a nőkről és a Bunbury is.

Simon Lajostól, a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház igazgatójától megtudhattuk, hogy januárban nyílt drámapályázatot hirdetnek meg, amelyre olyan műveket várnak, amelyek Zenthe Ferenc filmjeiből merítik témájukat, emellett megjelenik a salgótarjáni színjátszás és a Zenthe Színház történetét feldolgozó könyv is. A városi Dornyay Béla Múzeum kiállítást rendez áprilisban, a színház pedig a tájelőadások helyszínein vándorkiállításon mutatja be névadója életét. Egyházi koncertet is szerveznek Zenthe Ferenc születésnapja tiszteletére, szeptemberben filmjeit vetítik az Apolló moziban, míg ősszel diákok számára szerveznek vetélkedőt Salgótarján színjátszásából és Zenthe Ferenc életéből.

Április 23-án, Zenthe Ferenc születésnapjának előestéjén díszvacsorára kerül sor jeles színházi személyiségek, pályatársak és a nemzet színészei részvételével a művelődési központ üvegcsarnokában.

Hagyományosan koszorúznak Zenthe Ferenc sírjánál a Farkasréti temetőben április 24-én, 26-án pedig Zenthe-emléknapot tartanak Salgóbányán.

A 2020/21-es bajnoki szezon első hazai mérkőzése előtt megrendezik a Magyar Színészválogatott és az idén százéves Salgótarjáni Bányász Torna Club (SBTC) nagypályás labdarúgó-mérkőzését. A Magyar Posta a Jeles magyar előadóművészek sorozatban Zenthe Ferencről bélyeget bocsát ki áprilisban, Salgótarjánban pedig elkészül a Zenthe-tortaszelet. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete Zenthe-emlékérmet ad ki a színházzal közösen, az önkormányzat támogatásával. A bronz érme előlapján a színművész portréja, hátlapján szülőháza látható majd.

Zenthe Ferenc tiszteletére Salgótarjánban 2006-ban emlékparkot alakítottak ki, ahol majd két évvel később mellszobrát is felavatták.

2012-től minden évben Zenthe-emléknapot szerveznek, a 2012-ben megalakult színház Zenthe Ferenc Emlékplakett elnevezéssel alapított díjat. Salgóbányán emlékszobában is bemutatják a nemzet színésze gyerekkorát, életét, munkásságát, 2015-ben pedig létrejött a Zenthe Szalon, ahol kamara- és pódiumestek, felolvasó színházi estek kapnak helyet.

Az Amit akartok, a Stílusgyakorlatok, az Ópiumkeringő és az Advent a Hargitán után ahogy már megszokhattuk, a magyar kultúra napján jelentkezik következő bemutatójával a Zenthe Ferenc Színház, amely egy éve ilyenkor a Lovagias ügyet vitte színre Koltai Róberttel, míg most Móricz klasszikusa, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül következik Mikó István rendezésében, aki legutóbb A falu rosszát vitte színre Salgótarjánban.

Móricz dzsentrivilágának nem vívódó és elbukó figurája Balázs, a nyíri birtokos. Pontosan tudja, hogy mulat egy magyar úr! Ez a Balázs szereti a vidámságot, a cigányzenét, no meg azt, ha portáján három napig tart a vigasság. Azonban az asszonykája, Pólika már kicsit más, számára sáskajárás minden mulatság. S ha egy karakán, makacs menyecske megorrol az urára, akkor biz’ elszalad és egy fél falu kell a kibékítésére. Mikó Lajos bácsi szerepében maga is színpadra áll, Balázst Rácz János, feleségét Házi Anita, Birit Jókai Ági, a három öreglányt Vándor Éva, Kovács Vanda és Szabó Anikó alakítja, rajtuk kívül Németh Annával, Simon Katával, Farkas Zoltánnal, Hartmann Terézzel és a losonci Erdélyi Gáborral találkozhatunk majd az előadásban, amelynek a díszletét és a jelmezeit Pallós Nelli tervezte, míg a súgói feladatokat a füleki Gyetvai Viktória látja el.

Az előadás bemutatójára január 22-én, szerdán kerül sor, de a nagy érdeklődésre való tekintettel csütörtökön és pénteken is megtekinthető.