Történelmi napon, a komáromi nagygyűlés 26. évfordulóján mutatták be Komáromban a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) választási programját, amely megvalósítható és a közösség javát szolgálja – hangzott el a programbemutatót megelőző sajtótájékoztatón.

A három párt közösségi programját Bárdos Gyula, Mózes Szabolcs, Simon Zsolt és Menyhárt József mutatták be a sajtó képviselőinek január 8-án Komáromban.

Bárdos Gyula, a választási párt listavezetője úgy fogalmazott, a programmal olyan változást szeretnének elérni, melyre a felvidéki magyarságnak égető szüksége van.

„Új időszakot kezdünk: hosszú idő után első alkalommal három párt egy választási szövetségben szólítja meg a felvidéki magyarokat és a velünk együtt élő polgárokat“ – fogalmazott. Mint mondta, a tisztességes politizálást, a közösségi érdek előtérbe helyezését tartják a legfontosabbnak.

„Egy olyan országban szeretnénk élni, ahol végre egyenrangúként otthon érezhetjük magunkat“ – mutatott rá Bárdos. Véleménye szerint ehhez olyan változásokat kell elérni a törvényhozásban, amelyeket nem lehet majd az éppen kormányon lévők kénye-kedve szerint módosítani.

„Fiatal szakemberek bevonásával egy olyan közösségi program készült, amely a mindennapjainkról szól és a közösségünket előreviszi“ – mondta. Bárdos újságírói kérdésre elmondta, a program megvalósítása attól függ, hogy milyen támogatást kap a választásokon az MKÖ. Szerinte a kis lépések taktikája nem viszi előre a közösséget. Elmondta, észszerű, de nem elvtelen kompromisszumokat kell kötni.

„Nem lehet tisztességtelen módon a politikai hatalommal, illetve a választók bizalmával visszaélni“ – jegyezte meg. Mint mondta, a Magyar Közösségi Összefogás a kormányváltásban érdekelt, és ebben kérik a választók támogatását.

Mózes Szabolcs, az Összefogás Mozgalom elnöke úgy fogalmazott, az elmúlt 30 év legteljesebb programját sikerült összefoglalniuk az elmúlt hetekben. A három párt programjából „összegyúrt“ választási program 16 szakterületet ölel fel: régiófejlesztés, közigazgatás, egészségügy, szociális politika, gazdaság, pénzügy, oktatásügy, kultúra, kisebbségi jogok, a jogállam visszaállítása és korrupcióellenes harc, mezőgazdaság (benne az élelmiszeripar és vidékfejlesztés), környezetvédelem, infrastruktúra, turizmus, digitalizáció, kül-és biztonságpolitika. A programterületekhez minden párt saját szakértőket delegált, így jelenhetett meg több tucat fiatal szakértő munkája egy 110 oldalas programfüzetben.

Mózes Szabolcs szerint program nélkül nincs cselekvés és változást sem lehet elérni. „A mi célunk pedig az, hogy egy olyan magyar alternatívát kínáljunk, amely visszatér a korábbi szlovákiai magyar hagyományokhoz, amely mindig a jó oldalon állt, és amely képes felzárkóztatni Dél-Szlovákiát, illetve meg tudja állítani a magyarság fogyását“ – húzta alá.

Kiemelt célként fogalmazta meg, hogy intézményes módon fektessék le azokat a pontokat, amelynek köszönhetően a szlovákiai magyarság fogyása megállítható és fejlődő pályára állítható. „Ez a két vezérmotívum, amely végigkíséri a 16 szakterületet“ – jegyezte meg.

Újságírói kérdésre hozzátette: a kisebbségi kerettörvény megszületésével a szlovákiai magyar politika már több évtizede adósa a közösségnek. „Ez egy olyan minimum, amellyel szemben a szlovák demokratikus partnereknek nem lehet kifogásuk“ – mondta. Az önrendelkezésről szólva úgy fogalmazott, a program különböző részeiben jelenik meg, úgy mint a kultúrában, oktatásban és az önkormányzattal kapcsolatos részekben is.

Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke úgy fogalmazott, hogy a választási program hárompárti kompromisszumként született, és amely egy, a fejlődéshez vezető út első lépése. „A program teljesítése érdekében készek vagyunk együttműködni a szlovák demokratikus kormánypártokkal. Garantáljuk egyben a feszültségmentes politika megvalósítását“ – emelte ki Simon.

Hangsúlyozta, fontos, hogy szülőföldünk jogállam legyen és garantáltak legyenek kisebbségi és emberi jogaink. „Egyértelműen Európa-orientált politikát szeretnénk megvalósítani, ezért a legfőbb célunk a kormányváltás“ – mondta.

Simon úgy fogalmazott, tisztában vannak a történelmi felelősségükkel, miszerint biztosítaniuk kell a magyar képviseletet, amely újra a jó oldalon áll.

Kiemelte a programpontok közül a jogállam visszaállítására és korrupcióellenes harcra vonatkozó területet, melyet ő maga dolgozott ki. A program szerinte arra is választ ad, hol lehet a költségvetésben pénzt spórolni és hogyan lehet a költségvetéshez szükséges anyagiakat előteremteni. A régiófejlesztést kiemelve azt hangsúlyozta, hogy amit meg tudunk termelni itthon, azt ne hozzuk be külföldről. Simon Zsolt szerint rendkívül fontos az is, hogy a törvény és az alkotmány előtt is egyenlő állampolgárai legyünk ennek az országnak.

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke hangsúlyozta, nem véletlen a programbemutató helyszíne és időpontja. 1994. január 8-án több mint 3000, a polgárok által megválasztott önkormányzati és parlamenti képviselő és polgármesterek vettek részt a komáromi nagygyűlésen. „Az akkor elfogadott nyilatkozatból nagyon sok igazság megmaradt és nagyon kevés dolog teljesült. Hiányzik 110 ezer magyar, hiányzik Komárom megye“ – mutatott rá.

„Akik komolyan gondolják a felvidéki magyarság politikai érdekképviseletét, azok itt vannak, azok összefogtak“ – hangsúlyozta az MKP elnöke. Az elmúlt évre visszatekintve elmondta, hogy az állam és a maffia, a gazdasági és politikai érdekcsoportok összefonódására derült fény. Ezen szeretnének változtatni, a cél pedig, hogy kormányváltásra kerüljön sor.

A választási programról szólva kiemelte, azok a szakpolitikusok, akik ezt a programot írták, az elmúlt 30 évből töltekeztek. „Számos feladat vár ránk, amelyeket programban határoztunk meg. Megvan az irány, megvan az útikönyv“ – foglalta össze Menyhárt József, aki szerint az, hogy a Magyar Közösségi Összefogásban három párt képes volt összefogni és egy fontos programot kidolgozni, azt bizonyítja, hogy van felvidéki magyar közösség, felvidéki magyar összefogás.

Az MKÖ programja itt olvasható.