Független magyar folyóiratként jegyzi magát a Havasi Péter gondozásában kiadott Kassai Figyelő, amely immár a tizennyolcadik évfolyamába lépett, s a januári szám már kapható a régió jobb könyvesboltjaiban. A lap beszámol az adventi történésekről, de hosszabb tanulmányokat is olvashatnak a trianoni tragédia századik évfordulója apropóján.

Az Internacionálét idézi címében Havasi Péter vezércikke, s az Összefogni hát! jelszó ma is nagyon aktuálisnak tűnik, látván gyors ütemű fogyásunkat, a migránskérdés megoldatlanságát, s a legújabb generációk tunyaságát. A lapban beszámolókat olvashatnak az adventi időszak rendezvényeiről, a nagykaposi és buzitai Ringató foglalkozásról, a leleszi káposztaleves-kóstolóról, az abaújszinai betlehemesről, a felújított királyhelmeci irodaház átadásáról, a Fecsó Pál Polgári Társulás által szervezett LitFest nyolcadik évfolyamáról, ahogy boldog Salkaházi Sárára is emlékeztek. Hanesz Zoltán a bársonyos forradalom kassai eseményeit idézi fel. Közli a lap az eredetileg az Új Ember Kalendáriumában megjelent Jeszenszky Géza-írást, amelynek már a címe is komoly gondolkodásra késztet: Meghaladható-e Trianon, a százéves tragédia? Az elmúlt száz év felvidéki magyar politizálásával és a lehetséges folytatással foglalkozik Mihályi Molnár László Miért is kellene bejutnunk? – Dilemmák az összefogásról című hosszabb tanulmánya, amelynek az első részét olvashatják a januári számban. Száraz Dénes jegyzetében a Szlovák Nemzeti Bank által kiadott érmével foglalkozik, s érdekes interjút olvashatnak Raja F. Haider Khan kasmíri miniszterelnökkel annak apropóján, hogy az indiai parlament augusztusban törölte a 370. alkotmánycikkelyt, amely biztosította Jammu és Kasmír autonómiáját.

A lap kapható a régió könyvesboltjaiban (Nagykapostól Rimaszombatig), de megrendelhető a szerkesztőség elérhetőségein (040 01 Kassa, Komenský u. 24., kassaifigyelo@gmail.com, 0948/753 013) is.