A Pátria Rádióban ma délelőtt a közlekedést érintő témákkal folytatódott a vitasorozat. Ennek résztvevői Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter (Most-Híd), Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke, valamint Ján Marosz, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽANO) képviselője voltak.

Három téma került górcső alá: a fuvarozók sztrájkja, az autópályák építése, valamint a vasúti közlekedés helyzete.

Mint ismeretes, a Szlovákiai Fuvarozók Uniója (UNAS) folytatja a sztrájkot, azt várják a kormánytól, hogy felével csökkentse a járműadót és függessze fel az útdíj beszedését, amíg nem jelölik ki az útdíjfizetési rendszer új üzemeltetőjét.

Az útdíjrendszerről a kormány a SkyToll vállalattal kötött szerződést. Érsek elmondta, miután ezzel kapcsolatban nyomozás folyik, erről nem nyilatkozhat, az UNAS pedig teljesíthetetlen kérésekkel állt elő.

Ján Marosz úgy véli, az embereknek joguk van, hogy megtudják, mi áll a szerződésben. Farkas Iván figyelmeztetett, hogy komoly visszaélések voltak ebben a rendszerben, a környező országokban alacsonyabbak az útdíjak, tehát jogos a fuvarozók tiltakozása.

Farkas Iván arra is rámutatott, hogy az autópályák ügyében Magyarország alaposan megelőzte Szlovákiát. Míg Magyarországon (egy kivétellel) az autópályák már elérték az országhatárt, folyamatban van a megyei központok összekötése, addig Szlovákia 30 éve képtelen autópályával összekötni Kassát és Pozsonyt.

Az R2-ből a magyarok által lakott területen egy kilométert sem adtak még át, és a kormány az R7-est is úgy akarja építeni, hogy az Érsekújvártól északra, nem pedig délre halad majd.

Farkas Iván figyelmeztetett a miniszter felelősségére is. Az MKP Nyitra megyei frakcióvezetőjeként emlékeztetett arra is, hogy a megye által 2016-ban elfogadott területrendezési terv is azt támogatta, hogy az R7-es déli gyorsforgalmi út Érsekújvárt délről kerülje el, ne északról, ám ez a kezdeményezésük a közlekedési tárcánál megakadt. Érsek Árpád szerint délen nagyon lápos a terület, a költségek 50%-kal is megemelkednének. Ján Marosz szintén úgy gondolja, hogy felülvizsgálatra szorulnak az R2- és R7-es projektek.

A vasúttal kapcsolatban Érsek Árpád az eredményeit sorolta, köztük azt, hogy az elmúlt években végre már nem csak európai pénzekből fejlesztették a vasutat. Farkas Iván ezt a Pozsony és Komárom közötti helyzetet nézve szintén így látja, ám